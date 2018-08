Radíme: Dobrovoľne poistený môže byť aj poistenec štátu

Sociálna poisťovňa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) umožňuje dobrovoľné poistenie aj osobám, ktoré majú status poistenca štátu. Ide o osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa do šesť rokov, prípadne do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ľudí, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok alebo sú asistentmi osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a tiež o osoby na dobrovoľnej vojenskej príprave. Môžu si tak zvýšiť do budúcnosti vymeriavací základ pre dávky.Za vybrané skupiny osôb platí štát poistné len na dôchodkové poistenie a keďže v prípade dôchodkového poistenia zákon umožňuje súbeh povinného a dobrovoľného poistenia, môžu sa títo poistenci prihlásiť samostatne na dobrovoľné dôchodkové poistenie, na dobrovoľné dôchodkové a dobrovoľné nemocenské poistenie súčasne alebo na komplexný balík dobrovoľného poistenia.vysvetlil hovorca SP Peter Višváder.Dobrovoľne poistená môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov, má trvalý pobyt alebo povolenie na trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.