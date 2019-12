RADÍME: Domáce zvieratá unavte na Silvestra hrou alebo prechádzkou

Pohľad na ohňostroj počas novoročných osláv 1. januára 2019 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Pohľad na ohňostroj počas novoročných osláv 1. januára 2019 v Bratislave. Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. decembra (TASR) - Domáce zvieratá by sa mali na Silvestra zobrať von s časovým predstihom, keď je ešte pokoj. V tento deň by sa mali unaviť aj hrou alebo dlhšou prechádzkou. Pre TASR to uviedol veterinár z Komory veterinárnych lekárov SR Arpád Csörgö.Pred začiatkom hluku by mal domáci miláčik dostať aj najesť. "Ľahšie potom zaspí, čo mu pomôže ľahšie prežiť noc," vysvetlil Csörgö.Majitelia by mali pozatvárať okná a dvere, zatiahnuť rolety, žalúzie a závesy, aby eliminovali hluk a svetlo zvonku. Taktiež by mali vytvoriť prístup k obľúbeným veciam zvieraťa a na jeho obľúbené miesto. Zvieraťu pomôže aj to, ak mu budú majitelia robiť po celý čas spoločnosť."Hlavne domáceho miláčika nenechajte samého. Pripravte mu pokojný úkryt, dostatok vody a jeho obľúbené maškrty. Nechajte ho ležať pri sebe a hladkajte ho," radí Csörgö.V prípade mačky je podľa neho dobré, ak má pripravenú škatuľu, do ktorej sa môže schovať. Čím bude menšia, tým to bude lepšie."Hlavne nič netreba preháňať, treba sa snažiť správať sa tak, akoby sa nič zvláštne nedialo," uviedol veterinár.Pripomína tiež, že k dispozícii sú aj voľnopredajné doplnky stravy. Obsahujú prírodné látky, ktoré majú upokojujúce účinky. Veterinár tvrdí, že tieto doplnky ovplyvňujú metabolizmus serotonínu a dopamínu, nevyvolávajú otupenosť zmyslov a sú nenávykové. "Nevýhodou je, že ich účinok nie je výrazný a dostavuje sa až po dlhšom užívaní, preto s nimi treba začať už niekoľko dní pred Silvestrom," hovorí Csörgö. Ak majiteľ vie, že jeho domáci miláčik silvestrovskú noc v pokoji nezvládne, veterinár mu môže dať aj iné upokojujúce prípravky s rýchlejším účinkom. Veterinár tiež pripomína, že majitelia nemajú experimentovať so žiadnymi humánnymi liekmi.Csörgö upozorňuje na to, že psa pri prechádzke počas Silvestra netreba nechávať behať na voľno, ani mimo mesta. Mačke by sa podľa Csörgöa mal odblokovať mačací východ."V žiadnom prípade nenechávajte vášho domáceho miláčika samého, pretože najlepšie sa cíti vo vašej prítomnosti. Práve vy mu dodávate istotu a pocit bezpečia. Nekričte a nehnevajte sa na neho," poznamenal veterinár.