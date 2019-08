RADÍME: Jemnú motoriku u detí treba začať rozvíjať čo najskôr

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – S tréningom jemnej motoriky by sa u detí malo začať čo najskôr.priblížila detská psychologička Gabriela Cviková.Deti by sa preto mali okrem hier na počítači a tablete venovať aj kresleniu, plastelíne a vo vyššom veku písaniu, myslí si odborníčka. Pohyb píšucou rukou zapája do práce viac oblastí mozgu ako ťukanie do klávesnice.vysvetlila Cviková.Viaceré aktivity, ktoré sa mozog naučí pri písaní rukou, využije aj pri iných činnostiach, napríklad pri zaväzovaní šnúrok na topánkach alebo jedení príborom. Ak sa celoživotným opakovaním uložia do mozgu, zvyšuje sa šanca, že sa nestratia ani pri chorobe alebo vo vysokom veku.