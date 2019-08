Radíme: Klimatizáciu treba správne nastaviť a udržiavať ju v čistote

Ilustračné foto. Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Bratislava 26. augusta (TASR) - Pri používaní klimatizácie je dôležité jej správne nastavenie a udržiavanie v čistote. Nevhodne nastavená klimatizácia spôsobuje bolesti hlavy, hrdla, prechladnutie, oslabenie imunity i celkovo organizmu, angínové bolesti, pocit upchatého nosa, bolesti dutín, chrbtice či svalov, vysvetľujú odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Udržiavanie konštantnej teploty v interiéri - bez ohľadu na vonkajšiu, môže podľa nich uškodiť najmä deťom a seniorom. Ak je chladný prúd vzduchu nasmerovaný do tváre, vysušuje kožu, oči a prispieva k opakovaným zápalom očí, uší, prínosových dutín, aj k bolestiam zubov a trojklaného nervu.Odborníci pripomínajú, že pri prechode z chladného do horúceho prostredia môže prísť k tzv. teplotnému šoku, ktorý dokáže celkovo oslabiť organizmus.radia.Klimatizačnú jednotku, filtre a vzduchové prieduchy odporúča ÚVZ SR udržiavať v čistote, inak sa môžu stať zdrojom plesní a baktérií.doplnil ÚVZ SR.Nesprávne používaná klimatizácia môže uškodiť a spôsobiť zdravotné problémy aj v aute. Najmä pri dlhších cestách, veľmi negatívny vplyv má najmä na alergikov. Prúdením vzduchu z ventilácie sa totiž rozhýbu čiastočky prachu s rôznymi druhmi baktérií. Okrem ochorení dýchacích ciest, bolestí hlavy alebo prechladnutia chrbtice môže nesprávne používanie klimatizácie v aute spôsobiť zápal stredného ucha, spojiviek a iných ochorení očí a uší.Klimatizácia v aute sa odporúča pustiť na 10 – 15 minút za hodinu a prúd chladného vzduchu smerovať tak, aby nefúkal priamo na posádku - najlepšie je viesť ho na čelné sklo, prípadne k nohám. Aj v aute platí ideálny rozdiel teploty vonku a vnútri päť až sedem stupňov Celzia. Ak sa z auta často vystupuje a nastupuje, rozdiel teplôt by mal byť ešte nižší.Pri používaní klimatizácie v aute sa okolo výparníka kondenzuje voda obsiahnutá vo vzduchu na jadre výparníka, odkiaľ sa odvádza pod vozidlo.uzavreli odborníci z ÚVZ SR.