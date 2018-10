Radíme: Mnoho Slovákov má zbytočné výdavky

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 18. októbra (TASR) - Sedemdesiat percent Slovákov priznáva, že zbytočne míňa peniaze na veci a služby, ktoré nepotrebuje. Približne polovici z nich sa takéto zbytočné náklady darí aspoň čiastočne obmedzovať, avšak pätina ľudí sa o to snaží márne.Najviac nepotrebných výdavkov, viac ako 40 % z nich, smeruje na nákup potravín. Nasledujú výdavky na alkohol a cigarety a potom na cestovanie. Tretina ľudí si myslí, že po zredukovaní nepotrebných výdavkov by mesačne dokázala ušetriť od 50 do 100 eur, a ďalšia štvrtina by dokázala takto usporiť aj viac ako stovku.hovorí manažér zákazníckej spokojnosti spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.Štyria z desiatich ľudí to vidia tak, že po zredukovaní zbytočných výdavkov by mesačne dokázali z rodinného rozpočtu ušetriť do 50 eur. Ďalšia tretina to odhadla na sumu od 50 do 100 eur a takmer štvrtina by dokázala takto usporiť aj viac ako stovku.V prieskume pre spoločnosť najčastejšie respondenti uvádzali ako oblasti na potenciálne ušetrenie alkohol a tabak (39 %) a následne oblečenie a obuv (33 %). Potom sú to výdavky na cestovanie a dovolenky, ďalej na bývanie a energie a až potom sú to ušetrené peniaze za nákup potravín a nealkoholických nápojov. Na zdraví sa snaží ušetriť len jeden zo 100 Slovákov.radí Zborovský.