RADÍME: Motoristi by mali byť obozretní, možné škody zmierni poistenie

Bratislava 16. augusta (TASR) - Plné cesty náhliacich sa dovolenkárov si vyžadujú zvýšenie ostražitosti a bezpečnosti aj zo strany ostatných účastníkov cestnej premávky. Motoristi by si mali dať pozor na viaceré nástrahy, ktoré im a posádke v aute hrozia.Veľké škody na vozidle, ale aj vážnu ujmu na zdraví dokáže spôsobiť stret s lesnou zverou. V prípade jazdy cez les či územie označené výstražnou značkou upozorňujúcou na lesnú zver je preto potrebné prispôsobiť rýchlosť. Už pri 80 kilometroch za hodinu dokáže spôsobiť posádke smrteľný úraz. Preto ak motoristi zver zazrú, potrebné je znížiť rýchlosť, pri nočnej jazde stlmiť svetlá a radšej ju odplašiť trúbením. Ak už k nehode došlo, nestačí priebeh len zdokumentovať.upozorňuje technický riaditeľ Business Lease Slovakia Peter Kundlák.V prípade stretu so zverou škody dokáže zmierniť havarijné poistenie. To platí na celom území Európy. Havarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky.podotýka Kundlák. Poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či motorista nešiel vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie.Motoristom môže na cestách prasknúť aj čelné sklo. Poškodenie vozidla kamienkom odletujúcim spod kolies cudzieho auta je poistnou udalosťou, za ktorú väčšina poisťovní poskytuje poistné plnenie z havarijného poistenia, a to podľa výšky spoluúčasti. Dokonca bez ohľadu na to, či vinníka dokáže motorista zdokumentovať alebo nie. Ak výška škody nepresahuje 4000 eur, nemusí privolať ani políciu.priblížil Kundlák. V prípade prasknutia čelného skla je však často ťažké zistiť vinníka, najmä počas jazdy v plnej rýchlosti. Aj preto sa na zmiernenie škôd využíva havarijné poistenie. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no šofér znáša spoluúčasť. Ak ju chce znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie.Rizikom je aj šmyk na ceste počas letnej búrky.radí Kundlák. Ak je zaliata väčšia časť vozovky, treba sa snažiť znížiť rýchlosť a ideálne prejsť jednou stranou vozidla po nezaliatej časti vozovky.