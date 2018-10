Radíme: Na budúci dôchodok by mal myslieť každý a pravidelne sporiť

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. októbra (TASR) - V súčasnosti odchádzajú Slováci do dôchodku vo veku nad 62 rokov a hranica sa neustále zvyšuje. Či štát určí alebo neurčí strop, nie je až tak dôležité. Demografickým faktom totiž je, že sa rodí menej detí a starších bude len pribúdať. Spoliehať sa na to, že štát bude mať dostatok financií na utiahnutie dôchodkového systému, nie je príliš rozumné. O slušný dôchodok by sa mal postarať každý sám." radí Attila Tóth, odborník na financie PARTNERS GROUP SK.Podľa neho každá situácia ľudí, ktorí si doteraz nešetrili na dôchodok a sú už v preddôchodkovom veku, je veľmi individuálna a je potrebné ju posudzovať podľa finančnej a rodinnej situácie. "" zdôrazňuje Tóth.Je dôležité, aby aj v tomto prípade bolo nastavenie tohto piliera alebo investičného poistenia správne a pri mladších ľuďoch skôr dynamické, keďže je tam dosť času na bezpečné zhodnotenie. Pri starších je podľa neho kľúčové ochrániť nadobudnuté peniaze pred nimi samotnými. Stáva sa totiž bežne, že čerství dôchodcovia bez váhania vyberú dlhoročne šetrené dôchodkové peniaze a minú ich jednorazovo, napríklad na oslavu, kúpu auta alebo niečo podobné, namiesto toho, aby si peniaze postupne vyberali.