Radíme: Pred výjazdom do zimných hôr je dobré sledovať snehové správy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 31. januára (TASR) - Podľa štatistík Horskej záchrannej služby na Slovensku ročne zahynie pod lavínou v priemere 3,7 človeka. Pred výjazdom do zimných hôr je dobré pozorne sledovať snehové správy, najmä oficiálne výstrahy na www.laviny.sk.Podľa Filipa Kyzeka, člena Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby, možnosti túr veľmi závisia od stupňa lavínového nebezpečenstva. Všeobecne platí, čím vyšší stupeň, tým sa treba pohybovať na svahoch s menším sklonom. Pri 3., 4. a 5. stupni sa môžu uvoľňovať samovoľné lavíny, ktoré môžu zasiahnuť nielen lyžiarske svahy, ale aj turistické trasy a chodníky v údoliach.Pre návštevníkov zimných hôr by mal byť samozrejmosťou lavínový výstroj (t. j. vyhľadávací prístroj, sonda a lopatka), ktorý slúži na rýchlu záchranu. V prípade pádu lavíny a zasypania osôb treba rýchlo zrealizovať tzv. kamarátsku pomoc, ktorá je kľúčová pre záchranu zasypaného človeka. Najvyššia šanca na prežitie je do 15 minút od zasypania. Postupne nádej klesá. Po 90 minútach je to len 20 %.Nebezpečenstvom na lyžiarskom svahu môžu byť neskúsení lyžiari alebo snoubordisti, ktorí preceňujú svoje schopnosti. Často v náročných svahoch nezvládajú koordináciu svojich lyží a nedokážu sa vyhnúť prekážke, ktorou môže byť aj iná osoba. "" radí Kyzek.Rovnako dôležité ako ochranné prvky na svahu a vyhýbanie sa lavínovému nebezpečenstvu je životné poistenie. Ak už dôjde k zraneniu, okrem komplikácií spojených s prevozom z ťažko dostupného terénu, môže byť nepríjemným dôsledkom úrazu aj dlhodobá práceneschopnosť.zdôrazňuje hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková.