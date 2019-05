Radíme: Pri kúpe ojazdeného auta treba zvýšiť opatrnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Kúpa auta patrí medzi najväčšie investície v živote bežného človeka. Počet predaných automobilov na Slovensku každoročne stúpa a trendom sa stalo skôr kupovať ojazdené než nové autá. Za nižšiu cenu tak človek môže mať kvalitné vozidlo, ktoré mu urobí rovnakú službu.Nákup jazdeného auta so sebou však prináša rôzne nástrahy, ktorým treba predchádzať. Preto je výhodnejšie obrátiť sa na profesionálnych predajcov, než kupovať auto od súkromnej osoby niekde na ulici."Pred kúpou jazdeného auta je nevyhnutná kontrola jeho technického stavu. Pokiaľ kupujúci sám nie je odborníkom, je určite dobré zobrať si so sebou mechanika a nechať si auto skontrolovať," radí prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO Petr Vaněček.Podľa jeho slov veľkým problémom býva stáčanie odometra, takže majiteľ nevie o skutočnom stave najazdených kilometrov. Slovensko je v prípade boja s týmto problémom o kus vpredu, prísne pravidlá platia však len pre právnické osoby. Od súkromnej osoby si tak záujemcovia môžu nevedomky kúpiť auto so stočeným odometrom. Títo predajcovia totiž nemusia kupujúceho upozorniť na predaj stočeného auta ani vydať ODO-Pass.Ešte horšie, podľa odborníka, je to pri nákupe 'jazdenky' zo zahraničia, prepojené databázy má totiž len Slovensko, Belgicko a Holandsko. Právnické osoby, na rozdiel od fyzických, musia pri predaji vozidla zverejňovať VIN čísla a doložiť stavy najazdených kilometrov. Ak to neurobia, hrozia im vysoké pokuty."Pri kúpe ojazdeného auta vždy požadujte skúšobnú jazdu, pri ktorej budete sedieť za volantom a nepoveziete sa len na sedadle spolujazdca. Trasa by mala byť minimálne niekoľko kilometrov dlhá. Venujte pri nej pozornosť všetkým nezvyklým zvukom, prípadne každému zvláštnemu správaniu sa vozidla. Ďalšia vec, na ktorú si treba dať pozor, je pozorná kontrola servisnej knižky, ktorá môže byť sfalšovaná. Okrem nej by mal kupujúci venovať pozornosť rôznym právnym poruchám. Veľké riziko predstavuje automobil v exekúcii, pretože v tomto prípade nie je možné vykonať zmenu v evidencii vozidiel a exekútor ho potom môže zabaviť," odporúča Vaněček.