Radíme: Psoriatikom pomôže dovolenka pri mori

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (TASR) – Morská voda, slnečné lúče a čas bez stresu, ktoré letná dovolenka pri mori prináša, pomáhajú väčšine psoriatikov pri liečbe ich ochorenia. Vplývajú pozitívne na ložiská na koži a zmierňujú prejavy psoriázy.hovorí prednostka Dermatovenerologickej kliniky v Bratislave Mária Šimaljaková. Slnečné lúče si však treba užívať s mierou, aby sa pokožka nespálila.Pri pobyte na slnku sa psoriatici musia natierať opaľovacími krémami. Tie nepôsobia na ložiská psoriázy nepriaznivo, práve, naopak, je nevyhnutné ich používať, a to podľa typu pokožky – čím bledšia pokožka, tým je potrebnejší silnejší faktor ochrany kože.Jedným z najväčších dôvodov prímorskej dovolenky je aj pre pokožku psoriatikov morská voda.hovorí psoriatik Pavol.dodal Peter. Psoriáza však nie je prenosná. Najpriaznivejším morom pre psoriatikov je Mŕtve more, ktoré má až 33-percentnú slanosť vody. Prevažujú v ňom horečnaté soli a má vysoký výskyt selénu. Práve síran horečnatý má liečebný efekt na kožu psoriatika.Samostatnou kapitolou u tých, ktorí majú psoriázu dlaní a chodidiel, je obuv. Odporúčajú sa pre nich topánky z prírodných materiálov, pretože sú šetrnejšie k pokožke v porovnaní so syntetickými látkami, ktoré môžu dráždiť kožu a spôsobiť tak vznik ložiska psoriázy. Dôležitá je aj pokrývka na hlavu, ktorá ju chráni pre úpalom.hovorí kožná lekárka Šimaljaková.Dovolenku pri mori treba prediskutovať so svojím ošetrujúcim dermatológom, pretože niektoré formy ochorenia môžu podľa lekárky reagovať zhoršením stavu pokožky. Pre všetkých psoriatikov platí aj počas dovolenky zákaz fajčenia a vylúčenie konzumácie alkoholu, ktoré vždy zhoršujú zdravotný stav pacienta.