Radíme: V menopauze môžu byť nielen ženy, ale aj muži

Bratislava 8. augusta (TASR) – Celkové zdravie a psychickú pohodu človeka môže ovplyvniť akákoľvek hormonálna zmena. Pohlavné hormóny s pribúdajúcim vekom ubúdajú, preto je menopauza súčasťou života každej ženy, rovnako ako andropauza muža. Prejavuje sa návalmi horúčavy, potením, podráždenosťou, osteoporózou, inkontinenciou, priberaním, poklesom kvality sexuálneho života alebo stopami na pleti.Pohlavné hormóny majú veľký účinok na fungovanie ľudského organizmu. Estrogén v ženskom tele ovplyvňuje nielen veľkosť maternice, vajíčkovodov, pošvy a mliečnych žliaz, ale aj rozloženie tuku v oblasti panvy a stehien, výskyt ochlpenia, zjemňuje kožnú tkaninovú skladbu, reguluje tvar panvy i charakter hlasu. Dôležité sú aj gestagény, ktoré pripravujú ženský organizmus na tehotenstvo. Približne v päťdesiatom roku života ženy však dochádza k ich postupnej regresii.„Zárodočné tkanivo vaječníkov sa počas celej doby pohlavnej zrelosti opotrebovalo. Oba vaječníky obsahujú pri narodení asi milión vajíčok. Do obdobia menopauzy sa spotrebuje 99 percent. Po menopauze, čo je posledné menštruačné krvácanie riadené vaječníkmi, je ich v tele ženy už len do 10.000,“ povedal gynekológ Adnan Saade.Väčšina žien zvláda hormonálne zmeny ťažko, „prechod“ môže trvať aj desať rokov. „Plynulo sa menia koncentrácie ženských pohlavných hormónov, pričom dochádza k ťažkostiam,“ doplnil gynekológ. Medzi syndrómy patrí úzkosť, emočná labilita, nervozita s podráždenosťou a strata libida. Úbytok estrogénu sa prejavuje aj na počte a kvalite kostných buniek, preto s menopauzou úzko súvisí aj osteoporóza.„V priebehu života dochádza k neustálej výmene kostného tkaniva. Do obdobia peak bone mass (maximálnej hustoty kosti), čo je medzi 30. až 35. rokom života, prevláda novotvorba kosti nad jej odbúravaním. Po tomto období dochádza ročne ku strate 0,3 - 0,5 percenta kosti. Po menopauze, v priebehu šiestich až desiatich rokov, je priemerná strata dve až štyri percentá kosti ročne,“ upozornil ortopéd Ján Marcinko. Predísť osteoporóze môže liečba podávaním estrogénov a progestogénov, o ktorej rozhodne gynekológ. Hormonálne zmeny sa podpisujú aj na kvalite pleti, vlasov, nechtov a slizníc pokožky, je preto dôležité, aby bola pokožka v období menopauzy hydratovaná.Úbytok pohlavných hormónov sa týka aj mužov, keď dochádza k poklesu tvorby testosterónov. Mužský prechod, andropauza, sa prejavuje totožne ako menopauza, teda únavou, stratou chuti na sex, poruchou erekcie, spomaleným metabolizmom, priberaním, úbytkom svalovej hmoty a bolesťou kĺbov. Aj muži by mali v tomto období navštíviť urológa, sexuológa či psychológa. Dôsledným a komplexným vyšetrením sa totiž môžu vylúčiť ďalšie závažnejšie ochorenia, ako osteoporóza alebo ateroskleróza.