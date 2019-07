Radíme: Voľne prístupné detské ihriská majú spĺňať bezpečnostné normy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko

Bratislava 15. júla – Voľne prístupné detské ihriská musia byť dostatočne pevné, aby na preliezačku či kolotoč mohol v prípade potreby vyliezť aj dospelý človek. Problematické sú podľa odborníkov najmä detské ihriská pri reštauráciách s preliezačkami, ktoré ich majitelia nakúpili v hobby marketoch. Takéto ihriská nemajú certifikát ako verejné a sú určené len do súkromných záhrad.„Pri kontrole zisťujeme, že zariadenia majú veľakrát konštrukčné nedostatky, napríklad nízke zábrany proti pádu, zábrany s vodorovnými alebo šikmými priečkami, ktoré môžu deti použiť ako stupienky na lezenie, nevyhovujúce uhly rámp, alebo strmých hracích a prístupových prvkov, nedostatočné zabezpečenie proti pádu, otvory, v ktorých môžu deti uviaznuť, alebo si zakliesniť prsty,“ vymenúva inšpektorka Daniela Hudecová zo spoločnosti TÜV SÜD Slovakia nedostatky, ktoré inšpektori nachádzajú na detských ihriskách.Ak na preliezačkách chýbajú alebo sú nevyhovujúce zábrany, dieťa z nich môže spadnúť, a to môže byť v niektorých prípadoch životu nebezpečné. Aj správne navrhnuté šmýkačky či hojdačky môžu spôsobovať problém. Najčastejšie z dôvodu nesprávnej inštalácie, prípadne, ak nie je dostatočná povrchová úprava zariadenia, drevo je zle opracované s ostrými hranami, trčia z neho ostré skrutky, alebo je pri zariadeniach nevyhovujúci povrch tlmiaci náraz. Prípadne, ak sú preliezačky nesprávne rozmiestnené, môže sa stať, že deti, ktoré sa hojdajú na hojdačkách, môžu ohroziť deti vybiehajúce zo šmýkačiek.Podľa inšpekčnej a certifikačnej spoločnosti je iba 30 percent detských ihrísk pravidelne kontrolovaných a udržiavaných. Prevádzkovatelia by mali mať vytvorený svoj interný spôsob pravidelnej kontroly ihrísk, ktorý závisí najmä od frekvencie ich používaní. Každé ihrisko by raz za tri mesiace malo prejsť väčšou internou kontrolou. Výrobca alebo inšpektor ihrísk by mal aspoň raz ročne vykonať veľkú kontrolu.Vládne nariadenie, ktoré určovalo povinnosti výrobcov nových zariadení na detských ihriskách, bolo účinné do 1. apríla. Nahradiť ho má nový zákon o detských ihriskách. Šmýkačky, hojdačky, či iné zariadenia na detských ihriskách postavené po 1. apríli, nemusia prechádzať kontrolou. “Je preto možné, že hra na novom ihrisku prinesie viac úrazov,” doplnila Hudecová.