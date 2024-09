Rádio Expres je aj naďalej najpočúvanejším rádiom, viac ako 30 percent Slovákov si ho zapína pravidelne

Každodenne počúva rádio viac ako 2,3 milióna ľudí

15.9.2024 (SITA.sk) - Najpočúvanejším rádiom na Slovensku je aj naďalej Rádio Expres . Vyplýva to z kontinuálneho prieskumu Radioprojekt , ktorý realizuje spoločnosť Median SK od apríla 2009.Za Rádiom Expres s 30,2-percentnou počúvanosťou (1 336 000 ľudí) nasleduje Fun rádio , ktoré počúva 21,2 percenta obyvateľov (941 000) a Rádio Slovensko rovnako s 21,2-percentnou počúvanosťou (937 000). Rádio Europa 2 má počúvanosť 18,4 percenta (816 000) a Rádio Vlna 15,4 percenta (683.000). Nasledujú Rádio Melody, ktoré na základe prieskumu počúva 11,5 percenta obyvateľov (508 000) a Rádio Regina s 8,3-percentnou počúvanosťou (369 000).Celková počúvanosť rádií v parametri „počúval posledný týždeň“ predstavuje 81,2 percenta, čo je 3 594 000 poslucháčov vo veku 14 až 79 rokov. Každý deň počúva rádio viac ako 2,3 milióna ľudí, čo je 52,1 percenta populácie. V priemere každý občan Slovenskej republiky počúva denne rádio hodinu a 45 minút. Každý poslucháč počúva rádio priemerne viac ako tri hodiny a 20 minút.Rozhlasová sieť BauerMedia Group dosiahla v parametri „posledný týždeň“ počúvanosť 47,1 percenta a sieť RadioGroup dosiahla 33,5 percenta. Slovenský rozhlas (STVR) so svojimi šiestimi okruhmi dosiahol 29,3 percenta a rozhlasová sieť Regiomedia má počúvanosť 6,9 percenta.V parametri podiel na trhu vedie rozhlasová sieť Bauer Media Group so 43,2-percentným podielom podielom, za ktorou nasleduje RadioGroup (24,9 percenta), Slovenský rozhlas (22,7 percenta) a Regiomedia (tri percentá).Dáta pre prieskum zozbierala agentúra Median SK v termíne od 27. mája do 18. augusta. Prieskum bol realizovaný na vzorke 3 106 občanov Slovenskej republiky vo veku 14 až 79 rokov.