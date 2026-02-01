Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 1.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tatiana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

01. februára 2026

Rádio je najdôveryhodnejším typom média v Európe, podľa prieskumu dôvera v online prostredí dlhodobo klesá


Tagy: počúvanosť rádií Prieskum prieskum dôveryhodnosti

Podľa celoeurópskeho prieskumu je rádio najdôveryhodnejším typom média, ako najdôveryhodnejšie je vnímané v 64 percentách európskych krajín. Dosahuje tiež najvyššiu hodnotu Net Trust ...



Zdieľať
gettyimages 604017698 676x451 1.2.2026 (SITA.sk) - Podľa celoeurópskeho prieskumu je rádio najdôveryhodnejším typom média, ako najdôveryhodnejšie je vnímané v 64 percentách európskych krajín. Dosahuje tiež najvyššiu hodnotu Net Trust Indexu, konkrétne +43 bodov, prekonáva tak televíziu, tlač aj digitálne médiá. Pozitívnu mieru dôvery má v 81 percentách sledovaných krajín.

Celoeurópsky prieskum



Vyplýva to z výsledkov celoeurópskeho prieskumu Trust in Media 2025, ktorý spracovala European Broadcasting Union. O jeho výsledkoch informovala Asociácia rádií Slovenska (ARS). Poukázala, že výsledky ukazujú aj výrazne vyššiu mieru dôvery v tradičné médiá než online formáty, rádio si podľa nej dlhodobo udržiava výnimočné postavenie a aj v európskom meradle je najdôveryhodnejším mediatypom.

Asociácia tiež uviedla, že prieskum zverejnený v septembri minulého roka vychádzal z dát štandardného Eurobarometra realizovaného v rokoch 2024 a 2025 na reprezentatívnej vzorke približne 1 000 respondentov v každej krajine v 36 európskych krajinách, vrátane všetkých 27 členských štátov , kandidátskych krajín a Spojeného kráľovstva.

Rádio dosahuje na úrovni EÚ najvyššiu hodnotu Net Trust Indexu zo všetkých typov médií, konkrétne +43 bodov, čím výrazne prekonáva televíziu, tlač aj digitálne médiá. Členovia Asociácie rádií Slovenska sú toho názoru, že dôveryhodnosť rádia nevznikla náhodne, ani zo dňa na deň, ale ide o výsledok dlhoročnej práce, rešpektovania profesionálnych štandardov a jasne nastavených pravidiel fungovania.

„Rádio pôsobí v prostredí, kde je zodpovednosť za obsah prirodzenou súčasťou každého vysielania. Každý výstup má svojho autora, redakčný proces a konkrétnu zodpovednosť. Rádio tak nie je anonymným médiom. Hlasy, ktoré poslucháči počujú každý deň, majú svoje mená, príbehy a profesionálnu históriu. Táto osobná rovina je jedným zo základov dôvery, ktorú si rádio dokázalo udržať aj v období zásadných technologických a spoločenských zmien,“ skonštatoval prezident ARS a generálny riaditeľ Bauer Media Slovakia Ivan Antala.

Zdroj informácií


Výsledky prieskumu tiež ukázali markantný rozdiel medzi tradičnými vysielanými médiami a online prostredím, kde dôvera publika dlhodobo klesá. Online médiá aj sociálne siete vykazujú výrazne negatívne hodnoty dôvery, podľa Net Trust Index majú sociálne siete až -29 bodov.

Podľa získaných dát rádio ostáva stabilným a najviac dôveryhodným zdrojom informácií európskej verejnosti. Funguje na rozdiel od značnej časti digitálneho priestoru v jasnom legislatívnom rámci a pod dohľadom regulačných orgánov, vďaka čomu je zabezpečené nielen dodržiavanie zákonných povinností, ale aj vyváženosť, vecnosť a ochrana poslucháča.

„Kým online svet čelí narastajúcej polarizácii a strate dôvery, rádio si zachováva stabilitu a predvídateľnosť. Podobné postavenie majú aj ďalšie tradičné lineárne médiá, no rádio vyniká svojou schopnosťou byť prítomné nepretržite a nenásilne. Rádio si aj v digitálnej ére dokáže udržať autoritu, spoločenskú relevanciu a silný vzťah s publikom, založený na profesionalite a dôveryhodnej regulácii,“ vysvetlil viceprezident ARS a generálny riaditeľ FUN Rádia Rasťo Dutka.

Každodenný rytmus


Podľa Asociácie je jedným z kľúčových faktorov, prečo si rádio dlhodobo udržiava vysokú mieru dôvery, jeho jedinečná schopnosť byť poslucháčom nablízku a byť prirodzenou súčasťou ich každodenného rytmu. Sprevádza ich doma, na cestách aj v práci, čím vytvára kontinuitu a vzťah, ktorý sa v iných mediatypoch buduje len ťažko.

„Táto blízkosť nevzniká prostredníctvom vizuálnych skratiek ani algoritmického cielenia, ale cez hlas, jazyk a dlhodobý kontakt. Moderátori a redaktori sú známe hlasy s jasnou identitou a zodpovednosťou, ktoré poslucháči vnímajú ako dôveryhodných sprievodcov,“ uvádza Asociácia rádií Slovenska.

Člen rady ARS Andrej Brník z komunitného rádia AETTER doplnil, že táto schopnosť byť blízko ľuďom v ich bežnom živote patrí medzi najväčšie hodnoty rádia.

„Nejde len o dosah, ale o kvalitu vzťahu, ktorý sa buduje prirodzene a dlhodobo. Moderátori a redaktori sú ľudia z rovnakého kultúrneho prostredia ako ich publikum. Zdieľajú rovnaké témy, reagujú na rovnakú realitu a komunikujú jazykom, ktorý je zrozumiteľný a prirodzený. Rádio zostáva médiom, ktoré je živé, prítomné a ľudské,“ dodal. Vďaka tomu sa vytvára prostredie, v ktorom sú informácie, odporúčania aj komerčné odkazy vnímané s vyššou mierou dôvery a prirodzenosti.

Rádio nie je médiom, ktoré útočí prebytkom obsahu, ale stabilným partnerom, ktorého prítomnosť je nenásilná, relevantná a ukotvená v kontexte každodenného života. V čase rastúcej nedôvery voči digitálnemu priestoru tak rádio zostáva médiom, ktoré spája obsah, emóciu a dôveru do jedného celku,“ uzavrel prezident ARS Ivan Antala.


Zdroj: SITA.sk - Rádio je najdôveryhodnejším typom média v Európe, podľa prieskumu dôvera v online prostredí dlhodobo klesá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: počúvanosť rádií Prieskum prieskum dôveryhodnosti
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Zobrať si leasing alebo úver na auto? Čo sa viac oplatí?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 