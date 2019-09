Rádio Regina Západ v sobotu otvorí brány návštevníkom

Ilustračná snímka Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 7. septembra (TASR) – Rádio Regina Západ otvára v sobotu opäť po roku pre návštevníkov svoje brány. Deň otvorených dverí (DOD) organizuje pri príležitosti 90. výročia vzniku regionálneho vysielania na západnom Slovensku. Zapája sa aj dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré si v septembri pripomína desať rokov vysielania.Návštevníci môžu stretnúť moderátorov a redaktorov, sledovať živé vysielanie, tí najmenší si môžu vyskúšať prácu za mikrofónom v improvizovanej moderátorskej škole. Pripravené sú tiež tvorivé dielne, škola základov ľudového tanca i verejná nahrávka silvestrovskej Humoriády so Števom Skrúcaným, Mirom Nogom, Martinom Babjakom a skupinou Sokoly. Ochutnávať sa budú "" západného Slovenska, atmosféru dotvoria koncert Taste of Brass a Vojenskej hudby Ozbrojených síl SR či Cigánski diabli.V rámci programu nebudú chýbať ani simulátor prevrátenia, policajná "", diaľničná patrola, sanitka záchrannej služby, testy z pravidiel cestnej premávky či zrekonštruované múzejné kúsky československej motocyklovej legendy Jawa.Opäť sa bude aj pomáhať, a to vďaka Rozhlasovej kvapke krvi. Počas uplynulého ročníka sa takto pomohlo 75 pacientom, preto aj tento rok príde tím lekárov z Nemocnice Komárno. "," vysvetľuje Enikö Radi, vedúca odberového tímu.Deň otvorených dverí Rádia Regina Západ a Zelenej vlny sa uskutoční od 9.00 do 17.00 h.