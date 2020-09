Rádio Slovensko spustilo nový koncept ranného vysielania

Rádio Slovensko pripravilo pre svojich poslucháčov od pondelka novú podobu relácie Dobré ráno, Slovensko. Čakajú ich zmeny, ktoré majú priniesť viac interaktivity a dynamiky.





Ranné vysielanie Rádia Slovensko štartuje od 4.30 h do 6.00 h Budíček Rádia Slovensko, ktorý striedavo moderujú Ivana Ilgová a Juraj Šimko. V čase od 6.00 do 9.00 h sa poslucháči môžu tešiť na reláciu Dobré ráno, Slovensko s Petrou Bernasovskou a Richardom Dedekom. Dlhoročný moderátor ranného vysielania Roman Bomboš sa v rozhlasovom éteri bude objavovať popoludní.Vynovený formát je zložený z informačných a hudobných blokov, ktoré sa prelínajú so spravodajstvom, informáciami o doprave, počasí a aktuálnych udalostiach. "Ťažisko nového konceptu ranného vysielania bude postavené na silných moderátoroch, mapovaní dynamického vývoja života u nás a priamej interakcii s poslucháčmi prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho budeme pravidelne prinášať aj živé vystúpenia slovenských interpretov a rozhovory so zaujímavými hosťami," uviedol Milan Urbaník, intendant Rádia Slovensko.So zmenou vo vysielaní došlo aj k úpravám vysielacích priestorov v budove Slovenského rozhlasu. Nové priestory na vysielanie a prípravu programu Rádia Slovensko pozostávajú z troch sektorov. Prvý je určený na celodenné prúdové vysielanie, druhý na vysielanie spravodajských relácií a diskusií. „Novinkou je priestor na vysielanie s väčším počtom hostí, predovšetkým hudobných skupín, ale aj predvolebných debát," doplnil Urbaník.Podľa verejnoprávneho rozhlasu sú štúdiá vybavené najmodernejšou technológiou Audio Over IP a poskytujú maximálny komfort a variabilitu pri rôznych typoch vysielania. "Pozitívom umiestnenia nového štúdia na 9. poschodí obrátenej pyramídy je v neposlednom rade aj zjednodušenie prístupu pre redaktorov a moderátorov, ktorí majú svoje pracoviská v jeho blízkosti," poznamenal programový riaditeľ rozhlasu Michal Dzurjanin.Nové štúdio vzniklo v priestoroch bývalej fonotéky a práce na jeho vybudovaní trvali necelý rok."V RTVS sa snažíme o obsahovo aj technologicky moderné televízne a rozhlasové vysielanie, čo si vyžaduje aj investície do rekonštrukcie a modernizácie vysielacích priestorov ako v Mlynskej doline, tak i v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu," komentoval zmeny generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý verí, že vynovené vysielacie priestory prinesú radosť 'rozhlasákom', a kvalitatívne sa odrazia aj v samotnom vysielaní.