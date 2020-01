Kto to dostane?

Rádio_FM spustilo hlasovanie v prvom kole 12.ročníka Rádiohláv.

Rádio_FM pokračuje v udeľovaní hudobných cien Radio_Head Awards. Poslucháči a fanúšikovia domácej hudby si od dnes môžu vyberať svojich favoritov v kategóriách Album roka, Skladba roka, Debut roka a Objav roka. Hlasovať za tých najlepších za rok 2019 môžu už teraz na webe radiohlavy.sk. Hlasovanie v 1.kole potrvá do 9. februára. Nominácie aktuálneho ročníka Rádiohláv budú známe v pondelok 10. februára.

Svojich víťazov už tradične vyberú aj odborné poroty a to v žánrových kategóriách : Hard and Heavy, Hip Hop / Rap / RnB, World Music / Folk, Elektronická hudba, Klasická hudba, Jazzová hudba a Experiemtálna hudba. Súčasťou Rádiohláv bude opäť aj Ocenenie za prínos do hudby ale aj cena Album roka / Cena novinárov.

Víťazov Radio_Head Awards spoznáme 18. marca v AXA aréne NTC v Bratislave.

Minulý rok si sošky podľa návrhu Bety K. Majerníkovej, ktoré vyrobila sochárka Mira Podmanická odniesli aj Para, Vec, Leto s Monikou, Subtension, Autumnist či Strapo. Ocenenie za prínos do hudby získal David Kollar.

Prehľad longlistov