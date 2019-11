Radnica Mussoliniho rodiska nebude financovať exkurzie do Auschwitzu

Benito Mussolini Foto: TASR Foto: TASR

Rím 9. novembra (TASR) - Talianske mesto Predappio, známe ako rodisko i miesto posledného odpočinku fašistického diktátora Benita Mussoliniho, sa rozhodlo, že už nebude spolufinancovať exkurzie miestnych stredoškolákov do nacistického koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau.Rozhodnutie prijal prvý krajne pravicový primátor mesta v jeho povojnových dejinách. Roberto Canali, ktorý vyhral májové komunálne voľby, pre agentúra ANSA uviedol, že danú iniciatívu považuje za príliš predpojatú.Podľa jeho názoru by študenti nemali navštevovať len Auschwitz, ale aj ďalšie miesta útlaku v 20. storočí, napr. pozostatok Berlínskeho múru či krasové studne, zvané aj foibe, do ktorých juhoslovanskí komunisti hádzali telá Talianov popravených počas druhej svetovej vojny a po nej.Agentúra DPA dodala, že krajne pravicoví politici v Taliansku sa už dlho sťažujú, že na tieto masové vraždy sa zabúda.Radnica mesta Predappio, ležiaceho v kraji Emilia-Romagna, spolufinancovala cesty vlakom do tábora Auschwitz-Birkenau pre dvoch študentov miestnych stredných škôl, a to sumou 370 eur. Išlo o projekt v rámci celoštátnej iniciatívy, ktorá organizuje vzdelávacie exkurzie do koncentračných táborov.Stredoľavá opozícia v meste Predappio uviedla, že poskytne finančné prostriedky odrieknuté starostom. Bývalý starosta Giorgio Frassineti kritizoval rozhodnutie svojho nástupcu a vyslovil názor, že je to hanba pre všetkých občanov mesta.Rímska primátorka Virginia Raggiová v piatok ponúkla, že stredoškoláci z Predappia budú môcť podnikať exkurziu do bývalého koncentračného tábora ležiaceho na území Poľska v spoločnosti svojich rovesníkov z Ríma.Vo svojom tvíte Raggiová napísala, že "bez pamäti neexistuje budúcnosť." Zdôraznila, že študentom stredných škôl z Predappia by nemala byť upieraná príležitosťGuvernér provincie Stefano Bonaccini spolu s predsedníčkou regionálneho zastupiteľstva Simonettou Salierovou v reakcii na rozhodnutie starostu Mussoliniho rodiska oznámili, že sa spoločne zasadia za to, aby sa na exkurzie dostalo ešte viac stredoškolákov ako doteraz. Obaja politici rozhodne odsúdili Canaliho rozhodnutie.Ako informovala agentúra ANSA, cestu do tábora Auschwitz-Birkenau v rámci projektu Promemoria Auschwitz – treno della Memoria za posledných 15 rokov absolvovalo viac ako 37.000 stredoškolákov z Talianska.