Radnica v Banskej Bystrici zrušila tradičný primátorský punč, nebude ani silvestrovský ohňostroj

Poslúchli odporúčania hygienikov

Ohňostroj chceli odpáliť z Urpína

14.12.2020 (Webnoviny.sk) - Tradičný primátorský punč v meste pod Urpínom sa nakoniec neuskutoční podobne ako boli zrušené aj vianočné trhy. Dôvodom sú stúpajúce počty nakazených s ochorením COVID-19 a aktuálne opatrenia.Ešte začiatkom decembra samospráva informovala, že čaj a punč príde za obyvateľmi do každej mestskej časti počas niekoľkých dní v druhej polovici mesiaca.Výťažok z predaja horúcich nápojov chcela radnica venovať spolu so sumou 4 000 eur ušetrenú za silvestrovský ohňostroj Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.V okrese Banská Bystrica stúpla chorobnosť v minulom týždni oproti tomu predchádzajúcemu o 60 percent.Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie a rapídnemu nárastu pozitívne testovaných ľudí na ochorenie COVID-19 odporučil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici samospráve zrušiť plánované podujatia organizované v priestoroch Robotníckeho domu a Radnice na Námestí SNP.„Z dôvodu stúpajúceho počtu nakazených sme sa však rozhodli zrušiť aj Primátorský punč, ktorý sme tento rok plánovali zorganizovať iným spôsobom. Verím, že Banskobystričania to pochopia a budú sa v predsviatočnom období i počas Vianoc správať zodpovedne,“ uviedol primátor mesta Ján Nosko Zákaz zhromažďovania sa a organizovania hromadných podujatí ovplyvnil tento rok aj silvestrovské či novoročné oslavy.Mesto dlhšie zvažovalo, že by zachovalo aspoň symboliku silvestrovského ohňostroja, preto hľadalo vhodnú lokalitu, odkiaľ by mohol byť viditeľný, aby si ho mohli Banskobystričania pozrieť z pohodlia svojich domovov.„Ohňostroj sme plánovali odpáliť z Urpína, no po dlhých rozhovoroch a vyhodnotení plusov a mínusov sme sa nakoniec rozhodli zrušiť aj aktivity smerujúce k jeho organizovaniu. Môže sa stať, že nám nebude priať počasie a celé naše snaženie vyjde na zmar. Preto sme sa zhodli na tom, že sumu 4 000 eur, ktorú by sme investovali do ohňostroja, venujeme Oddeleniu infektológie Rooseveltovej nemocnice,“ doplnil Nosko.Vlaňajším predajom vianočného Primátorského punču sa podarilo vyzbierať 3 033 eur a spolu s financiami za zrušený Silvestrovský program a ohňostroj išla suma 13 033 eur na pomoc ľuďom, ktorých postihlo nešťastie spojené s tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.