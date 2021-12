Radšej vakcínu ako lockdown, podpora povinného očkovania na Slovensku mierne vzrástla

Očkovanie viac podporujú vzdelanejší ľudia

Vakcína pre vybrané skupiny obyvateľstva

Lockdown a nedostatočná kontrola opatrení

21.12.2021 (Webnoviny.sk) - Podpora povinného očkovania proti ochoreniu COVID-19 mierne narastá. Respondentov, ktorí schvaľujú povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva, je približne rovnako ako tých, ktorí toto opatrenie odmietajú.Vyplýva to z výsledkov kontinuálneho prieskumu postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko?, ktorý zastrešujú prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame a Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) spolu s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.Dvanásta vlna výskumu prebehla v období od 12. do 16. decembra 2021. Ukázalo sa, že za povinné očkovanie pre všetkých, ktorým to umožňuje zdravotný stav, je takmer 39 percent respondentov. Odmieta ho viac ako 52 percent respondentov.Podpora takéhoto všeobecného povinného očkovania tak mierne narastá, a to z júlových 31,2 percenta na decembrových 38,9 percenta.Väčšina už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie schvaľuje, a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní respondenti.Za povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva je 46 percent respondentov a odmieta ho presne 45,8 percenta opýtaných. Podpora tejto formy očkovania tiež mierne narastá, konkrétne z júlových 42,3 percenta na decembrových 46 percent.Viac ako dve tretiny už zaočkovaných respondentov takéto povinné očkovanie pre vybrané skupiny schvaľujú, a podobne väčšinovo schvaľujú takéto opatrenie i vysokoškolsky vzdelaní respondenti.Tento druh povinného očkovania sa pozdáva najmä voličom politických strán Progresívne Slovensko (90,2 percenta), OĽaNO (80 percent), SaS (71,8 percenta) a Sme rodina (50,8 percenta) a pomerne veľkú podporu má i medzi voličmi Hlas-SD (44,6 percenta).Povinné očkovanie je zároveň o niečo málo preferovanejšie ako lockdown. Plošné zatvorenie škôl zároveň v súčasnej situácii podporuje 34,5 percenta respondentov, proti je 44,7 percenta respondentov a takmer 21 percent túto otázku nevedelo posúdiť.Až 52 percent respondentov sa však domnieva, že štát kontroluje súčasné epidemiologické opatrenia nedostatočne.Respondenti tiež odpovedali na dilemu, keď si mali vyberať z dvoch možností ako zmierniť zdravotné dôsledky epidémie. Lockdown si vybralo 28,1 percenta respondentov a takmer 32 percent opýtaných si zvolilo povinnosť opakovaného očkovania najohrozenejších skupín obyvateľstva.Najväčšia skupina respondentov však na takúto dilemu nechcela či nevedela odpovedať, a to až 40 percent účastníkov prieskumu.