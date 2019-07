Rady motoristom pred cestou do Slovinska

Centrum slovinskej metropoly Ľubľana Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cena a platnosť diaľničnej známky v Slovinsku pre rok 2019:

Motocykle



Týždenná diaľničná známka - 7,50 eura



Polročná diaľničná známka - 30 eur



Ročná diaľničná známka - 55 eur

Ročná diaľničná známka - 110 eur



30-dňová diaľničná známka - 30 eur



7-dňová diaľničná známka - 15 eur

Autá kategórie 2B (ide prevažne o úžitkové vozidlá, tranzity a niektoré offroady)



Ročná diaľničná známka - 220 eur



Mesačná diaľničná známka - 60 eur



7-dňová diaľničná známka - 30 eur

Spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest v Slovinsku:



Diaľnica A1: Rakúsko – Šentilj – Maribor – Celje – Ľubľana – Postojna – Koper



Diaľnica A2: Rakúsko – Kranj – Ľubľana – Novo Mesto – Brežice – Obrežje



Diaľnica A3: Divača (A1) – Fernetiči – Taliansko



Diaľnica A4: Slivnica (A1) – Hajdina – Draženci – Gruškovje – Chorvátsko



Diaľnica A5: Dragučova (A1) – Vučja vas – Beltinci – Maďarsko

Motocykle - 7,40 eura



Autá kategórie 2A - 10,50 eura



Autá kategórie 2B - 15 eur



Automobily nad 3,5 t - 22,50 eura

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. júla (TASR) - Tisícky turistov láka Slovinsko ležiace na brehoch Jadranského mora. Hoci pobrežie má dĺžku iba 47 kilometrov, malebnú atmosféru a kúzlo mu nemožno uprieť. Na jednom mieste tu návštevník nájde majestátne hory s krásnou prírodou i riviéru s čistými kamenistými plážami. To všetko iba päť hodín cesty autom zo Slovenska.Keďže Slovinsko susedí s Maďarskom, Rakúskom, Talianskom a Chorvátskom, mnohí auto turisti využívajú túto krajinu ako tranzitnú na ceste k svojmu dovolenkovému cieľu. Preto TASR pripravila prehľad informácií určených motoristom.Autá kategórie 2A (Vozidla do 3,5 t a do 1,3 m výšky nad prvou nápravou. Do tejto kategórie spadajú všetky osobné vozidlá a obytné vozy.)Veľvyslanectvo SR v Ľubľane upozornilo občanov SR cestujúcich cez územie Slovinska, že od 1. decembra 2018 platí v Slovinsku nová sadzba pre dvojstopové vozidlá do 3,5 t s prívesom alebo bez neho a s výškou vozidla nad prednou nápravou viac ako 1,30 m. Tento typ vozidla je klasifikovaný ako typ 2B.Pozor! Za jazdu bez platnej diaľničnej známky hrozí v Slovinsku pokuta vo výške od 300 až do 800 eur. Pokuty sú udeľované aj vtedy, ak je známka nedostatočne nalepená alebo vykazuje známky opakovaného nalepovania.Známka musí byť nalepená celou svojou plochou na ľavom hornom alebo dolnom okraji, prípadne pod spätným zrkadlom na vnútornej strane predného skla. Mala by byť z vonku dobre viditeľná a zároveň by nemala zabraňovať vodičovi vo výhľade z vozidla.Pri prejazde Slovinskom je účtované dodatočné mýto iba v tuneli Karavanke. Tunel sa nachádza na hraničnom priechode medzi Rakúskom (A11) a Slovinskom (A2).Maximálna povolená rýchlosť na slovinských diaľniciach je 130 km/h, na cestách pre motorové vozidlá 100 km/h. V obci je maximálna rýchlosť stanovená na 50 km/h a mimo obce 90 km/h.Niektorí motoristi sa snažia vyhnúť plateným úsekom diaľnic v Slovinsku. Vzniká však riziko, že na diaľnicu zídu bez toho, aby si to uvedomili a na neplatenú cestu sa už nemôžu vrátiť. Skúsenosti z predchádzajúcich turistických sezón hovoria o tom, že niektoré úseky slovinská polícia sleduje veľmi pozorne a nekompromisne na nich vyberá pokuty. V prípade jej nezaplatenia má polícia podľa slovinských predpisov právo na zabavenie osobných dokladov a ich vrátenie až po zaplatení vymeranej pokuty či uplynutí lehoty šiestich mesiacov.Aktuálne a užitočné informácie o situácii na hraniciach vrátane upozornení na zdržanie sa na vnútroštátnych diaľniciach v Slovinsku sú dostupné na internetových stránkach www.amzs.si respektíve www.promet.si.povedal pre TASR Ľuboš Kasala poverený vedením odboru motorizmu v RTVS. Pripomína, že na všetky problémové situácie počnúc technickou poruchou až po vynútenú zmenu trasy sa nedá vopred pripraviť, ale vodiči by mali mať so sebou aspoň základné telefónne čísla, všetky doklady by mali mať v poriadku, automobil by mal byť v poriadku po technickej stránke a vodiči by sa mali oboznámiť s odlišnosťami v dopravných predpisoch.zdôraznil Kasala.