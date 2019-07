Rady pred cestou do Talianska

Benátky, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ceny diaľničných známok v Rakúsku:

Ročná diaľničná známka - 89,20 eura



60-dňová diaľničná známka - 26,80 eura



10-dňová diaľničná známka - 9,20 eura

Spoplatnené úseky diaľnic v Taliansku sú napríklad:

A1 Miláno – Neapol (Autostrada del sole)



A3 Neapol – Reggio Calabria



A4 Turín – Terst



A5 Turín – Courmayeur (Mont-Blanc)



A6 Turín – Savona (Autostrada Verdemare)



A7 Miláno – Janov



A8 Miláno – Varese (Autostrada dei Laghi)



A9 Lainate – Chiasso (Autostrada dei Laghi)



A10 Janov – Ventimiglia (Autostrada dei Fiori)



A11 Florencia – Pisa Nord (Firenze Mare)



A12 Janov – Rím (Autostrada Azzurra)



A13 Bologna – Padova



A14 Bologna – Taranto (Autostrada Adriatica)



A15 Parma – La Spezia (Autostrada della Cisa)



A16 Neapol – Canosa (Autostrada dei due Mari)



A18 Messina Sud – Catania



A19 Palermo – Catania



A20 Messina – Palermo

Výber z tunelov, za ktorých prejazd sa platí, cena je pre vozidlá do 3,5 t

Grand St Bernard Tunnel: 26,90 eura



Grand St Bernard Tunnel (tam a späť): 43,10 eura



Munt La Schera Tunnel: 35,00 eura



Fréjus Tunnel - jednosmerný: 45,60 eura



Fréjus Tunnel - tam a späť: 56,90 eura



Monte Bianco Tunnel: 45,60 eura



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Najbližšie pláže severného Talianska sú napríklad od Bratislavy vzdialené približne 600 kilometrov. Cesta zaberie asi šesť až sedem hodín podľa aktuálnej dopravnej situácie a sezóny.TASR pripravila prehľad informácií určených motoristom pri ceste do Talianska:Taliansko ponúka až 6500 kilometrov diaľnic. Odporúčaná trasa zo Slovenska vedie cez Rakúsko - Viedeň, Graz, potom po talianske hranice a napokon cez Udinese a Benátky - až na samotné pobrežie.Pri ceste cez Rakúsko je začiatok diaľnice Tarvisio.Diaľničné poplatky sa v Taliansku vyberajú na diaľničných bránach, ktoré sú označené ako Alt Stazione. Výška mýtneho v Taliansku závisí od kategórie vozidla a od prejdenej vzdialenosti. Priemerne je možné počítať 8 - 9 eur na každých 100 kilometrov. Presná výška poplatkov sa dá zistiť na oficiálnych stránkach, kde je k dispozícii kalkulačka mýtneho:Poplatky v hotovosti je možné platiť v eurách, prijímané sú však aj ďalšie meny. Najrýchlejším spôsobom je platenie kartou v automatických pokladniach označených ako Carte. Ďalšou alternatívou je platba prostredníctvom predplatenej karty Viacard, ktorá sa dá zakúpiť na benzínových pumpách v hodnote 25, 50 alebo 75 eur. Karta je platná do vyčerpania predplateného kreditu.Mýtne poplatky možno uhradiť aj cez mýtny systém Telepass. Vďaka bezdrôtovému zariadeniu sú prejdené úseky diaľnic zaznamenané a následne vyúčtované. Pri prejazde nie je potrebné zastavovať, stačí spomaliť na rýchlosť 30 km/h.Spoplatnené nie sú diaľnice v smere od Salerna a južne do Kalábrie a Sicílie.Štandardné maximálne povolené rýchlosti (ak nie je na dopravnej značke uvedená iná maximálna povolená rýchlosť) [km/h] sú v Taliansku pre vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t nasledovné:50 km/h90 km/h130 km/h......minimálna - 72 eur..minimálna - 296 eurPokuty hrozia najčastejšie za prejazd na červenú, zlé parkovanie, jazdu pod vplyvom alkoholu (zákonný limit je 0,5 promile alkoholu v krvi vodiča), telefonovanie za jazdy a pod. Pokuty alebo záloha sa platia priamo na mieste. Ak vodič nemá dostatočnú hotovosť, či odmietne zaplatiť, zadržia mu vodičský preukaz alebo aj auto. Pokutu je vhodné uhradiť na mieste, resp. do piatich dní. Vtedy sa znižuje o 30 percent. Ak nie je uhradená do 60 dní, zvyšuje sa na dvojnásobok pôvodnej sumy. Vodičovi, ktorý neuhradí diaľničný poplatok ani v dodatočnej lehote pätnástich dní, bude uložená pokuta vo výške 85 - 338 eur.Každé motorové vozidlo musí mať počas jazdy vždy rozsvietené stretávacie svetlá. V aute by mala byť reflexná vesta aj výstražný trojuholník. Ak účastníci dopravnej nehody nespíšu tlačivo o nehode a nedohodnú sa na jej zavinení, je potrebné volať políciu (linka 113).Pohonné látky sú v Taliansku najdrahšie v Európe. Priemerná cena za liter benzínu je 1,60 eura. Nafta je približne o 20 centov lacnejšia. Vhodné je natankovať plnú nádrž ešte v Rakúsku, kde sú ceny porovnateľné so Slovenskom.