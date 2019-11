Ragbisti Nového Zélandu získali na MS v Japonsku bronz

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS v ragby v Japonsku:



o 3. miesto:



Tokio



Nový Zéland - Wales 40:17 (28:10)



Tokio 1. novembra (TASR) - Ragbisti Nového Zélandu získali na majstrovstvách sveta v Japonsku bronz. V piatkovom súboji o tretie miesto v Tokiu zdolali Walesanov 40:17 a so šampionátom sa rozlúčili víťazne po semifinálovom sklamaní s Anglickom. Wales čaká na úspech nad týmto súperom od roku 1953, svoju jedinú medailu dosiahol na premiérovom šampionáte v roku 1987, keď skončil tretí.All Blacks prišli v semifinále o šancu na zisk tretieho titulu za sebou, keď na MS našli premožiteľa prvýkrát od štvrťfinále v roku 2007. Tretiu priečku obsadili po tretí raz v histórii, keď sa im to podarilo aj na MS 1991 a 2003. Reprezentačnú kariéru ukončilo viacero hráčov na čele s kapitánom Kieranom Readom.povedal 34-ročný Read. Emotívne pozápasové interview absolvoval aj tréner Steve Hansen, ktorý sa rozlúčil po pätnásťročnom pôsobení v realizačnom tíme Nového Zélandu. Jeho krajan Warren Gatland koučoval Wales od roku 2007 a takisto mal v piatok derniéru.povedal Hansen.Finále medzi Anglickom a Juhoafrickou republikou sa odohrá v sobotu od 10.00 SEČ v Jokohame. Anglicko zabojuje o druhý a JAR o tretí titul, ktorým by vyrovnala rekord Nového Zélandu.