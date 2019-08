Rah Digga príde opäť na Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.8.2019 (Webnoviny.sk) - Po kvalitných slovenských letných festivaloch pod holým nebom sa nám začína klubová sezóna. V Bratislave sa bude konať 19.septembra 2019 (štvrtok) koncert pre fanúšikov rapovej hudby a hip hopovej kultúry. Klub Hopkirk na Karpatskej ulici predstaví interpretov FAGAN (a NLP), MIKY MORA a RAH DIGGA z USA.Hlavný interpret večera je rozhodne americká raperka, modelka a herečka, vlastným menom Rashia Fisher a reprezentuje Newark v New Jersey, inak po celom svete známa ako RAH DIGGA.Slovenským fanúšikom je už raperka známa svojou niekoľkodňovou návštevou Bratislavy (koncert sa uskutočnil 04.apríla 2017). Veľmi dobre sa v Bratislave cítila, absolvovala rôzne stretnutia a rozhovory v živom vstupe pre tv, aj rozhlas. Po jej koncerte množstvo fanúšikov "utrúsilo", že práve takto má vyzerať rapový koncert a slovenskí interpreti majú v nej neskutočnú inšpiráciu.RAH DIGGA a jej tvorba je bohatá na spolupráce s veľkými menami tohto hudobného žánru ako napríklad s The Fugees, Mariah Carey, Mary J. Blige, Mos Def, Talib Kweli, Jamelia, Planet Asia (taktiež už vystupoval v Bratislave, 2009), Common Sense, Foxy Brown, Rampage a Busta Rhymes z Flipmode a mnoho ďalších známych interpretov.RAH DIGGA je podľa Allmusic jedna z najlepšie rapujúcich MC's a interpretka s najlepším rapovým podaním v hip-hopovom svete podľa knihy "How To Rap".RAH DIGGA ako víťazka BET Hip Hop Award za rok 2006 za skladbu "Touch It", získala ďalšie štyri nominácie na BET Award, ďalšie nominácie na BET Hip Hop Award a MTV Video Music Award.Jej hudobná kariéra začala v roku 1990, keď Q-TIP ako člen už legendárnej skupiny A Tribe Called Quest zoznámil Rah Digga s kamarátom BUSTA RHYMESom a ten ju zobral pod svoje krídla ako jediného ženského člena úspešnej družiny FLIPMODE SQUAD. Vzory, ktorými sa Rashia inšpirovala, sú velikáni hip hopovej scény ako Krs-One, Rakim a Kool G Rap.RAH DIGGA získala ocenenie Source Hip Hop Music Award s albumom "The Imperial" – cena pre najlepšiu novú skupinu za rok 1998, spolu s Busta Rhymesom a Flipmode Squad.Najúspešnejšou skladbou je bezpochýb pieseň plná energie a chytľavého plynutia slov "Break Fool", ďalšie singlové skladby známe aj v našich končinách sú určite "Tight", "Party and Bullshit", "Classic", "Made MC", "Angela Davis" a mnohé iné.Koncertný program prídu svojim vystúpením podporiť aj slovenskí interpreti FAGAN zo Senice (spolu s producentom NLP) a bratislavský MIKY MORA. Predpredaj vstupeniek na tento výborný klubový koncert je už spustený.