Railtrans International sa zaradil ku špičke v rámci EÚ

28.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský železničný prepravca Railtrans International (RTI) získal od úradu EBA, osvedčenie typu B, ktoré ho oprávňuje prevádzkovať pod vlastnou licenciou vlaky na nemeckých železniciach. Okrem RTI ich vo východnej a strednej Európe majú napríklad štátny prepravcovia akými sú poľské PKP Cargo (európska dvojka), alebo rakúske RCA (európska trojka). Takým istým osvedčením disponuje aj české ČD Cargo. RTI je prvou čisto súkromnou firmou z tejto časti Európy, ktorá takéto osvedčenie získala. Okrem Nemecka tak dnes disponuje RTI takýmito licenciami aj na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku."Nemecké železnice sú v Európe kľúčové. Našou primárnou výhodou teraz je, že máme licencie v piatich krajinách Európy a vieme vypravovať naše vlaky od východu na západ a naopak, vrátane smeru na Balkán. A to sú všetko trasy, ktoré sú v Európe z hľadiska potrieb prepravy tovaru kľúčové", povedal generálny riaditeľ RTI Roman Rapant a dodal, že firma je teraz oveľa menej závislá od tretích dodávateľov a vie priamo garantovať presné termíny pre zákazníkov na podstatnej časti európskeho teritória."Takáto nezávislosť prináša obrovské výhody pre optimalizáciu a synergie. A to je to, čo dnes zákazníci v celej EÚ vyžadujú, povedal ďalej Roman Rapant s tým, že RTI sa teraz primárne bude zameriavať na to, aby začala pre existujúcich zákazníkov s prepravou do a z Nemecka. Okrem toho chce hľadať aj nových zákazníkov, ktorí budú vedieť synergie a kapacity RTI vhodne využiť.Získanie osvedčenia typu B od úradu EBA je mimoriadne náročný a zdĺhavý proces, nakoľko na nemeckých železniciach platia najprísnejšie bezpečnostné a kvalifikačné pravidlá. Jeho získanie je podľa Romana Rapanta potvrdením, že dlhodobý strategický cieľ RTI - dosiahnuť pozíciu jedného z kľúčových železničných prepravcov v Európe - sa postupne napĺňa."Naším ďalším cieľom, ktorý je potvrdením rozvoja firmy, je získať takéto bezpečnostné osvedčenie aj v Taliansku" povedal na záver generálny riaditeľ RTI Roman Rapant.Informačný servis