Raketa s modulom Orion nevyletela k Mesiacu ani na druhý pokus, NASA zrušila štart pre technické problémy

3.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) pre technické problémy zrušil aj druhý pokus o štart rakety k Mesiacu. Raketa mala odštartovať v sobotu popoludní, ale tento plán zrušili po tom, ako zistili únik tekutého vodíka.Prvý pokus o štart zrušili v pondelok pre viacero problémov vrátane úniku paliva a problémov systému, ktorý má chladiť motory rakety pred štartom.Raketa by stále mohla vyštartovať v náhradných termínoch 5. alebo 6. septembra. Informuje o tom portál cnn.com.Nosná raketa SLS, ktorá má 98 metrov, by mala vzlietnuť z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride s modulom Orion, v ktorom sú namiesto živej posádky tri figuríny.Ak bude let úspešný, dostane kozmickú loď pre posádku na orbitu Mesiaca po prvý raz za 50 rokov.Orion by mal lietať okolo Mesiaca na vzdialenej obežnej dráhe a po niekoľkých týždňoch sa vydať späť na Zem a dopadnúť do Tichého oceána.Misia, ktorá je prvým letom v rámci lunárneho programu Artemis, by mala trvať šesť týždňov.V prípade, že všetko pôjde dobre, astronauti by v Orione mohli letieť už v roku 2024 v rámci okružného letu okolo Mesiaca. Cieľom NASA je pritom do konca roku 2025 pristáť s dvomi ľuďmi na Mesiaci.