Raketa Starship od Muskovej spoločnosti SpaceX pár minút po štarte explodovala (video)

20.4.2023 (SITA.sk) - Nová obrovská raketa spoločnosti SpaceX vo štvrtok odštartovala na svoj prvý testovací let, no niekoľko minút po štarte explodovala a zrútila sa do Mexického zálivu.Spoločnosť multimiliardára Elona Muska v pondelok odvolala pokus o prvý štart takmer 120 metrov vysokej Starship, ktorá mala vzlietnuť z južného Texasu bez posádky či družíc. Dôvodom bol problém s prvým stupňom rakety.SpaceX plánuje použiť Starship na vyslanie astronautov a nákladu na Mesiac a nakoniec aj na Mars.