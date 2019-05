Raketová paľba na Izrael z pásma Gazy neustáva; rakiet už bolo asi 250

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem/Gaza 4. mája (TASR) - Troch mŕtvych a 17 zranených si vyžiadali sobotňajšie izraelské nálety na palestínske pásmo Gazy, ktoré sú odvetou za odpaľovanie rakiet z tejto oblasti na územie Izraela. Medzi obeťami sú aj tehotná žena a jej 14-mesačná dcéra, ktoré zahynuli krátko po sebe, keď bol zasiahnutý ich dom, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.Hovorkyňa izraelskej armády povedala, že o týchto úmrtiach nemá žiadne informácie. Armáda židovského štátu predtým uviedla, že pri odvetných útokoch sa zameriava výlučne na militantných Palestínčanov.Podľa najnovších údajov izraelskej armády, na ktoré sa odvoláva denník Times of Israel, bolo v sobotu z pásma Gazy ovládaného radikálnym palestínskym hnutím Hamas vystrelených na južný a stredný Izrael asi 250 rakiet, pričom sirény avizujúce ďalšie rakety zaznievali aj po zotmení. Desiatky z nich zachytil a zničil systém protivzdušnej obrany Železná kupola. Väčšina ostatných rakiet dopadla do neobývaných oblastí. Na území Izraela utrpelo pri ostreľovaní zranenia niekoľko civilistov.Podľa hovorcu izraelskej armády Jonathana Conricusa tanky a lietadlá zasiahli približne 120 cieľov palestínskych militantov vrátane tunela vybudovaného hnutím Islamský džihád, ktorý viedol z juhu pásma Gazy na izraelské územie.K odpáleniu časti rakiet sa prihlásil práve Islamský džihád, spojenec Hamasu, pričom deklaroval, že v prípade potreby je pripravený v tom pokračovať.Zdroj z prostredia Islamského džihádu zároveň podľa AFP uviedol, že vyhrocujúcu sa situáciu sa snaží upokojiť Egypt, ktorý tak opakovane urobil aj v minulosti.Palestínska samospráva v sobotu vyzvala OSN, aby okamžite zasiahla a zastavila izraelskú "agresiu" proti Palestínčanom v pásme Gazy. Izraelská armáda sa podľa nej zameriava na bezbranných civilistov a poškodzuje infraštruktúru a úsilie o obnovu.Na okamžité zastavenie raketovej paľby z pásma Gazy vyzvala Európska únia.Izrael v sobotu oznámil, že zatvára svoje hraničné priechody s palestínskym pásmom Gazy, ako aj rybolovnú zónu vyhradenú pre palestínskych rybárov.Eskalácia napätia nasleduje po piatkových protestoch v pohraničnom pásme Gazy a Izraela, ktoré boli najnásilnejšími za posledných niekoľko týždňov.Protesty palestínskych Arabov na hraniciach Gazy s Izraelom sa konajú pravidelne každý piatok už od vlaňajšej jari. Tento piatok boli pri nich zabití štyria Palestínčania a zranených bolo ďalších 51.Nová vlna raketových útokov prichádza v čase, keď sa premiér Benjamin Netanjahu snaží po nedávnych voľbách zostaviť novú vládu. Izrael bude navyše od 14. do 18. mája hostiť v Tel Avive pesničkovú súťaž Eurovízie, ktorej prípravy naďalej prebiehajú.