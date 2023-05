Raketové útoky v Pásme Gazy: Izraelský nálet zabil veliteľa Palestínskeho islamského džihádu (video+foto)

Najťažšie boje za deväť mesiacov

Izraelská kampaň sa ešte neskončila

11.5.2023 (SITA.sk) - Izrael zabil pri nálete na Pásmo Gazy veliteľa raketových síl militantnej organizácie Palestínsky islamský džihád. Veliteľ a dvaja ďalší militanti podľa neho zomreli pri zásahu piateho poschodia budovy pri meste Chán Júnis.Úmrtie Alího Hassana Ghálího potvrdilo aj ozbrojené krídlo Palestínskeho islamského džihádu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.V stredu militanti v Pásme Gazy vystrelili na Izrael viac ako 500 rakiet. Izraelská armáda tam zase zasiahla viac ako 130 cieľov. Sú to najťažšie boje za deväť mesiacov.Od utorka, keď Izrael začal s operáciou proti Palestínskemu islamskému džihádu, prišlo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy o život 25 ľudí. To zahŕňa najmenej 10 civilistov a ďalších troch veliteľov skupiny. Izraelská armáda uviedla, že štyroch ľudí v Pásme Gazy zabili rakety, ktoré nedoleteli kam mali, pričom medzi nimi boli tri deti. Palestínske zdroje sa na margo toho nevyjadrili, uvádza BBC.V Izraeli nehlásia žiadne obete, niektoré rakety však zasiahli domy a budovy. Väčšina rakiet buď dopadla do otvoreného priestranstva alebo ich zneškodnili.Tohtotýždňové nálety sú najsmrteľnejšie od troch dní bojov medzi Izraelom a Palestínskym islamským džihádom v auguste, keď zomrelo v Pásme Gazy 49 Palestínčanov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu v noci varoval, že izraelská kampaň sa ešte neskončila. Egypt sa medzi znepriatelenými stranami usiluje zabezpečiť prímerie.Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi je vysoké aj na okupovanom Západnom brehu Jordánu po tom, čo tam izraelské sily vykonali zatýkacie razie.Troch Palestínčanov zabili izraelské sily v meste Kabatíja, keď na nich strieľali. V meste Túbás zas pri druhom incidente izraelský vojak utrpel vážne zranenia, keď vypukla prestrelka s Palestínčanmi.