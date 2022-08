Raketový rast cien naštrbil ochranu bytov aj domov

Pomôcť môže aj indexácia

Nenechajte to na šťastie

11.8.2022 (Webnoviny.sk) -Hrozí vám tzv. podpoistenie: ak vám totiž byt vyhorí pre skrat elektriny či vás vytopia susedia, poisťovňa vám uhradí škodu vo výške podľa pôvodnej ceny nehnuteľnosti v čase uzavretia poistenia v minulosti.Ak máte nehnuteľnosť poistenú napríklad na sumu 100 000 eur, ale hodnota nehnuteľnosti je dnes 200 000 eur, poisťovňa má právo krátiť sumu škody v pomere k poistnej sume k aktuálnej hodnote nehnuteľnosti.Napríklad na rekonštrukciu zaplavených alebo zhorených priestorov by ste dnes potrebovali reálnych 10 000 eur, poisťovňa vám však vyčíslenú sumu škody môže vykrátiť aj o polovicu a dostanete iba 5 000 eur z dôvodu podpoistenia.Poisťovne tento problém riešia. Znamená to, že už pri podpisovaní zmluvy si môžete vybrať produkt, ktorý zohľadňuje infláciu v nasledujúcich rokoch či počas celej doby poistenia. Poisťovňa v takom prípade sama priebežne upravuje výšku poistného plnenia tak, aby korešpondovalo s nárastom cien."Klient to zvyčajne pocíti tak, že každý rok zaplatí za poistenie o čosi vyššiu sumu. Sú však prípady, keď ani indexácia nemusí zabrániť podpoisteniu, najmä v prípade totálnej škody," upozorňuje Umbrella Group v Bratislave.Platí to najmä v prípade bytov vo veľkých a rýchlo rastúcich mestách. Nárast cien nehnuteľností tam môže byť totiž výrazne vyšší ako nárast indexu stavebných cien a materiálov, od ktorého banky či poisťovne odvodzujú aktuálnu výšku poistného pri indexácii. Rovnaké pravidlo platí aj pri poistení domácností, kde banky a poisťovne odvodzujú výšku poistného od cien spotrebného koša tovarov a služieb.Napríklad, hoci ste si vďaka indexácii zvýšili rokmi poistnú sumu nehnuteľnosti z pôvodných 100 000 eur na 150 000 eur, hodnota vašej nehnuteľnosti však dnes skočila na cenu 200 000 eur. Poisťovňa pri totálnej škode uhradí iba 150 000 eur, nie trhovú cenu. K uplatneniu podpoistenia – teda zníženiu poistného plnenia podľa aktuálnej hodnoty nehnuteľnosti – v takom prípade inštitúcia pristúpi aj napriek indexácii."Záleží na tom, akú poisťovňu ste si vybrali a aké má všeobecné obchodné podmienky. Niektoré poisťovne si neuplatňujú podpoistenie v prípade, že je počas celej doby poistenia dojednaná indexácia a súčasne bola v čase uzavretia zmluvy poistná suma správne nastavená. Pozor, existujú aj poisťovne, ktoré indexáciu v produkte nemajú," vysvetľuje M. Ďuriš a dodáva: "Dobrou správou je, že pri menších poistných plneniach sa podpoistenie často neuplatňuje, najmä ak percento podpoistenia nie je príliš veľké."Čo teda v prípade, ak sa nechcete spoľahnúť na šťastie? Overte si, či máte v zmluvných podmienkach nastavenúPre istotu skontrolujte aj aktuálnePo druhé, trhovú cenu nehnuteľnosti a výšku poistného plnenia si porovnajte, v prípade bytov vo veľkých mestách aj častejšie. Pri bytoch treba hľadať inzeráty na realitných stránkach a snažiť sa nájsť čo najpodobnejší byt. Pri domoch je to komplikovanejšie, môžete však vychádzať z indexu stavebných cien, prác a materiálov, ktorý zverejňuje napríklad Slovenská technická univerzita v Bratislave Aktuálnu poistnú sumu vám vypočíta samotná poisťovňa. "Skoro všetky poisťovne majú automatický výpočet poistnej sumy a väčšina z tých, čo to automaticky vypočítajú, garantuje aj ochranu pred podpoistením, ak sa výpočtom poisťovne aj riadite a ďalej indexujete," vysvetľuje M. Ďuriš. Alternatívou je aktuálny znalecký posudok a v ňom uvedená cena.V prípadeby mala poistná suma reflektovať súhrnnú hodnotu všetkých vecí v interiéri vrátane nábytku, spotrebičov, bicykla, oblečenia, šperkov atď. v nových cenách, teda za koľko by ste danú vec kúpili ako novú teraz. Pri vstavanom nábytku, kuchyni alebo iných pevných súčastiach nehnuteľnosti si dajte pozor – niektoré poisťovne ich berú ako súčasť poistenej nehnuteľnosti, v iných si ich musíte kryť poistením domácnosti.Nechce sa vám rátať? Urobte si odhad a poistnú zmluvu zvýšte aspoň o desať-dvadsať percent. "Klientom vždy radíme, aby neboli podpoistení, a tiež to, aby zvážili zmenu, keď na trh príde výhodnejší poistný produkt," uzatvára partner Umbrella Group Michal Ďuriš.Informačný servis