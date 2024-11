Rakety dlhého doletu z USA môže Kyjev použiť výlučne v Kurskej oblasti, terčom sú Severokórejčania

18.11.2024 (SITA.sk) - Rozhodnutie Bieleho domu povoliť Ukrajine zasiahnuť ruské územie americkými raketami dlhého doletu sa vzťahuje výlučne na ruskú Kurskú oblasť a ide o reakciu na zapojenie severokórejských jednotiek do vojny. Hovorí to americký spravodajský portál Axios, ktorý cituje web Ukrajinská pravda.Kyjev o tomto rozhodnutí údajne informovali pred tromi dňami. Podľa zdroja portálu Axios USA očakávajú, že tento ich krok odradí Severnú Kóreu od vyslania ďalších vojakov na pomoc Rusku vo vojne proti Ukrajine.Biely dom dúfa, že ak sa severokórejské sily v Rusku stanú terčom vážneho útoku, Pchjongjang môže prehodnotiť svoje rozhodnutie podporovať Rusko ľudskou silou. A to bude následne mať negatívny dopad na ruskú protiofenzívu na vytlačenie ukrajinských síl z Kurskej oblasti.