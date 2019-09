Rakitič z FC Barcelona proti Slovákom v Trnave nenastúpi, odmietol pozvánku do reprezentácie

Rakitiča v nominácii nahradil Rog

V kádri Chorvátov chýba aj Kramarič

3.9.2019 (Webnoviny.sk) - Tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie Zlatko Dalič sa musel vyrovnať s nečakanou stratou pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi o postup na majstrovstvá Európy.V dueloch proti Slovensku a Azerbajdžanu nebude môcť počítať so službami stredopoliara FC Barcelona Ivana Rakitiča, ktorého v nominácii na poslednú chvíľu nahradil Marko Rog. Tridsaťjedenročný Rakitič neprežíva ideálny začiatok sezóny. V drese Kataláncov odohral zatiaľ len 44 minút a aj preto odmietol pozvánku do reprezentácie."Rozprával som sa s ním, v klube si nevybojoval stabilné miesto v zostave a zatiaľ nie je pripravený pre potreby národného tímu, v ktorom by nemohol odovzdať maximum. Nemám čas sa zaoberať tým, čo bude neskôr. Nemám však strach o to, že by sme tieto problémy nevyriešili," cituje Daliča oficiálny web Chorvátskeho futbalového zväzu.Päťdesiatdvaročný kouč už dlhšie vedel o tom, že mu bude v kádri chýbať útočník Andrej Kramarič. Ďalších hráčov trápili menšie zdravotné problémy, boli medzi nimi Luka Modrič aj Mateo Kovačič."S Lukom je najmenej ťažkostí. Je tvorcom našej hry a kapitánom. Vždy odovzdá na trávniku maximum a v jeho prípade nie je nič otázne. Máme nejaké problémy, ale verím hráčom, ktorí sú v tíme. Nemáme veľa priestoru a času na tréning, no dúfam, že všetko bude v poriadku," hovoril Dalič.Jeho zverenci momentálne figurujú v tabuľke kvalifikačnej E-skupiny na treťom mieste za Slovenskom a Maďarskom. Práve výber Pavla Hapala vyzvú v piatok 6. septembra v Trnave a tri body budú chcieť získať aj o tri dni neskôr v Azerbajdžane."Máme pred sebou dva ťažké duely. Ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok, musíme byť koncentrovaní a potvrdiť našu kvalitu aj skúsenosti. Slováci sú náročný súper, hrajú v strede poľa s trojicou Lobotka, Kucka a Hamšík. Sú ich údernou silou, chcú držať loptu. Duda zvykne hrávať na pozícii falošnej deviatky, na krídle je nebezpečný Mak. Nesmieme im dať priestor ani čas. Budú motivovaní, pretože ich bude hnať dopredu plný štadión. Nesmie sa nám stať to, čo v Budapešti," doplnil ostrieľaný lodivod.