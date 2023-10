Rakovina prsníka je liečiteľná, ak sa zachytí včas. Ružový október opäť pripomína dôležitosť prevencie

12.10.2023 (SITA.sk) -Ženy vo veku 20 až 39 rokov majú pritom nárok každé dva roky absolvovať spolu s prevenciou aj ultrasonografiu prsníkov (USG), staršie ženy až do 69. roku veku zas v rovnakej frekvencii mamografiu. Ženy by tiež mali myslieť ajPráve, keď sú ešte pomerne dobre liečiteľné.Gynekologická preventívna prehliadka pritom dokáže ušetriť aj nemalé verejné zdroje. Kým, priemernéjednej pacientky so zhubným nádorom prsníka sa vlani vyšplhali na takmerna jedného pacienta. V roku 2021 sa na toto ochorenie liečilo, vlani ich bolo uža VšZP na ich liečbu vynaložila viac ako 57,5 milióna eur."Najviac liečených žien, viac ako 73 % z celkového počtu, je vo, pričom najpočetnejšou vekovou skupinou sú ženy od 60 do 70 rokov. Približne štvrtina pacientiek je vo veku 40 - 60 rokov. Liečených žien od 21 do 40 rokov bolo vlani takmer 500," spresňuje E. Peterová. Najviac poistenkýň liečených na rakovinu prsníka zároveň bolo z Nitrianskeho, Bratislavského a Trnavského kraja.Ochorenie sa však netýka len žien. Síce v menšej miere, ale predsa, sa rakovina prsníka môže objaviť aj u mužov. Minulý rok sa na toto ochorenie liečilo, s celkovým nákladmi na liečbu vo výške viac ako 459-tisíc eur.Na Slovensku má ochorenie stúpajúcu tendenciu. "Kým koncom 80-tých rokov sme evidovali približne 900 prípadov ročne, dnes je to až 4-tisíc nových pacientov s rakovinou prsníka, pričom 60 – 80 % žien ochorelo bez vplyvu známych rizikových faktorov. Rakovine prsníka sa teda nedá predchádzať, ale ak sa diagnostikuje v skorom štádiu, patrí medzi najlepšie liečiteľné nádorové ochorenia. Preto vyzývam ženy, aby chodili na gynekologické preventívne prehliadky, súčasťou ktorých je aj sonografické a mamografické vyšetrenie prsníkov," apeluje v podcaste Všeobecne o zdraví MUDr. Ivan Bella, primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.Pravidelnádokáže rakovinu prsníka zachytiť vo včasnom štádiu, ktoré si síce vyžaduje liečbu, ale pacientka po nej môže viesť dlhý a kvalitný život. "Ženy, u ktorých sa zistí nádor s priemerom menším ako 1 cm, majú 90 až 100-percentnú šancu na vyliečenie. Pacientkam sa v takom prípade odstráni len ložisko, bez nutnosti väčšieho zásahu na prsníku. Niekedy nie je potrebná ani chemoterapia," dopĺňa E. Peterová.VšZP sa preto už. Minulý rok poisťovňa zaslala. Pozitívny výsledok v prípade rakoviny prsníka sa na základe pozvánky zistil u 210 pacientiek, v prípade rakoviny krčka materniceVšZP myslí aj napacientiek s rakovinou prsníka a svojim poistenkám, z ktorých si majú možnosť vybrať. Návrh na liečbu vyhotovuje onkológ alebo všeobecný lekár do 24 mesiacov po ukončení komplexnej onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. "Kúpeľná liečba má pre pacientky najmä. Našim poistenkám sa snažíme v tomto smere vyjsť čo najviac v ústrety a v rokocho kúpeľnú liečbu," dopĺňa E. Peterová.Poisťovňa sa zároveň pridáva k výzve OZ NIE rakovine – MIRRORCHALENGE, počas ktorej pozýva ženy, aby sa odfotili v zrkadle so zdvihnutou rukou, presne tak, ako by sa malo začínať samovyšetrenie prsníkov, a podporiť tak dôležitosť tohto úkonu. Ženy môžu pripomenúť jeho význam aj svojim 2 kamarátkam, stačí, ak ich označia v story na Instagrame spolu s označením @nie_rakovine a haštagom mirrorchalenge.Do výzvy sa bude môcť verejnosť zapojiť aj v OC Nivy v Bratislave pred pobočkou VšZP počas piatka 13.10. a soboty 14.10., kde bude umiestnené zrkadlo. Následne fotku budú môcť záujemkyne zdieľať aj na sociálnych sieťach VšZP.Informačný servis