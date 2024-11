Rakovina prsníka sa týka čoraz mladších žien. Stovky z nich preventívne vyšetrili priamo v práci

S rakovinou prsníka bojuje na Slovensku okolo 30-tisíc žien



Zákerné ochorenie, ktoré ovplyvní život mnohých. Rakovina prsníka je jedným z najčastejších onkologických ochorení u žien. Na Slovensku každý rok pribudne viac ako 3000 nových prípadov. Diagnózu si pritom čoraz častejšie vypočujú aj mladšie ročníky.Dáta Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR ukazujú, že výskyt karcinómu prsníka stúpa aj vo vekovej skupine od 30 do 50 rokov.Včasné odhalenie rakoviny prsníka pritom môže zásadne ovplyvniť nielen priebeh, ale aj šance na uzdravenie. Spoločnosť Siemens sa preto aktívne zapája do boja proti tomuto ochoreniu. "Uvedomujeme si význam prevencie a včasnej diagnostiky. Zároveň nám záleží na tom, aby sa naši zamestnanci tešili trvalému zdraviu a mohli sa naďalej podieľať na našich budúcich spoločných úspechoch," hovorí Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens.Bezplatné preventívne onkologické prehliadky zabezpečili pre obchodných partnerov už pred desiatimi rokmi. Do pandémie sa konali trikrát. Tento rok ich poskytli opäť priamo na pracovisku. "Okrem našich pobočiek v Bratislave, Košiciach a Žiline absolvovali preventívne vyšetrenia aj pracovníčky u našich ôsmich obchodných partnerov po celom Slovensku," dodáva Slezák.Lekári, ktorí s firmou spolupracujú, vyšetrili od júna do začiatku novembra viac ako 600 žien. "Keď to mám doslova na pár krokov, nemôžem sa na nič vyhovárať ani vyšetrenie odkladať. U mňa síce dopadlo dobre, no viem, že niektoré kolegyne majú ísť na ďalšie dodiagnostikovanie priamo do ambulancie," konštatuje Zuzana Novoveská z oddelenia komunikácie Siemens.Rakovina prsníka je liečiteľná, ak sa zachytí včas. Ženy majú zbraň aj vo svojich rukách. Základom prevencie je samovyšetrenie. Zaberie iba niekoľko minút, no môže zachrániť život. Ideálne je urobiť ho raz mesačne. V kombinácii s pravidelnou preventívnou prehliadkou u lekára predstavuje najlepšiu ochranu.Pozrite si vizuálny návod, ako postupovať a aké príznaky je dôležité si všímať.Ruky sa však ani zďaleka nevyrovnajú špičkovým prístrojom. Lekár môže objaviť aj malé nádory, ktoré si žena všimnúť nemusí. Do 40 rokov je to sonografické vyšetrenie, nad 40 mamografické. Najvhodnejší čas na vyšetrenie je tesne po menštruácii, keď sú prsia menej citlivé.