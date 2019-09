Ilustračná snímka. Foto: TASR - archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave Ilustračná snímka. Foto: TASR - archív Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave

Bratislava 23. septembra (TASR) - Rakovinou prostaty trpí takmer 9000 Slovákov. Ročne pritom pribudne 2000 takýchto pacientov. Na rakovinu prostaty ročne zomrie 600 mužov. Pri príležitosti Európskeho urologického týždňa, ktorý sa začína v pondelok, na to upozornila Slovenská urologická spoločnosť.Odborníci tvrdia, že muži ignorujú príznaky problémov a na preventívne prehliadky nechodia. "Výskyt onkologických ochorení sa zvyšuje v celej Európe. U nás je však situácia horšia, pretože vysoké percento pacientov zachytíme až v pokročilom štádiu ochorenia, keď prognóza nie je dobrá. Je za tým fakt, že muži o svojich problémoch neradi otvorene hovoria, a preto nechodia na preventívne prehliadky," priblížil vedecký sekretár Slovenskej urologickej spoločnosti Boris Kollárik.Z prieskumu Európskej urologickej asociácie vyplýva, že každý štvrtý respondent vie správne identifikovať, kde sa prostata vôbec nachádza. Asociácia poukázala aj na to, že správnu odpoveď poznalo viac žien než mužov. Z opýtaných 54 percent uviedlo, že prostatu majú aj ženy. Podľa odborníkov sú rovnako slabé aj znalosti v prípade rakoviny semenníkov. Viac ako dve tretiny opýtaných mužov si neverí, pokiaľ ide o rozpoznávanie symptómov. Oveľa viac sú si sebaistí pri určovaní príznakov rakoviny prsníkov. Z oslovených respondentov 40 percent nevedelo uviesť, čo robí urológ. Desať percent opýtaných o ňom nikdy nepočulo.Predseda Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík tvrdí, že urológovia sa nechcú iba prizerať, ako si Slováci kazia zdravie a životy "vlastnou nevedomosťou". Ako dodal, v novembri urológovia plánujú v osvete pokračovať v rámci kampane Movember. "November, vo svete známy aj ako mesiac boja proti rakovine prostaty, sa mení na Movember. Muži si fotia svoje fúzy a publikujú ich na sociálnych sieťach. Týmto gestom podporujú boj proti rakovine prostaty," uzavrel.Európsky urologický týždeň potrvá do 27. septembra.