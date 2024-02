Rakovinu kráľa Karola III. zistili našťastie skoro, tvrdí premiér Sunak. Palác však neposkytol detaily o druhu ochorenia

Podrobnosti o druhu ochorenia sú neznáme

Pozastavil verejné povinnosti



6.2.2024 (SITA.sk) - Britský premiér Rishi Sunak bol podľa svojich slov „šokovaný a smutný“ zo správy, že kráľovi Karolovi III. diagnostikovali rakovinu, ale zároveň mu odľahlo, že ochorenie zistili skoro. Ako povedal v rozhovore v rozhlase BBC, on ako predseda vlády s panovníkom bude komunikovať tak ako doteraz.„Budeme na neho myslieť a modliť sa zaňho. Mnohých rodín v krajine, ktoré toto počúvajú, sa dotkla tá istá vec a vedia, čo to pre všetkých znamená. Takže mu budeme len priať a dúfajme, že sa z toho dostane čo najrýchlejšie,“ povedal Sunak. Buckinghamský palác v pondelok informoval, že 75-ročnému kráľovi diagnostikovali rakovinu. Ochorenie mu zistili pri nedávnom vyšetrení zväčšenej prostaty a už sa naň lieči. Podrobnosti o tom aký druh rakoviny panovník má, v akom je štádiu a aká je prognóza jeho liečby, palác nezverejnil.Karol III., ktorý vládne menej ako 18 mesiacov, pre svoju diagnózu pozastavil všetky verejné povinnosti, ale bude pokračovať so štátnymi povinnosťami vrátane pravidelných stretnutí s premiérom. Ponechá si aj svoje ústavné úlohy ako hlava štátu.Očakáva sa však, že jeho manželka kráľovná Camilla a syn William prevezmú časť verejných záväzkov panovníka počas jeho liečby. Kráľ „zostáva úplne pozitívny, pokiaľ ide o jeho liečbu, a teší sa na čo najskorší návrat do plnej verejnej služby“, uviedol v pondelok palác.Charles sa odklonil od tradície kráľovskej rodiny mlčať o svojom zdraví, keď otvorene hovoril o jeho problémoch s prostatou. Odhalenie informácií o jeho diagnóze s rakovinou, hoci obmedzených, je tiež prerušenie tradície.