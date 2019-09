Rakúšan Preidler čelí obvineniu, súvisí s dopingom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. septembra (TASR) - Rakúskeho cyklistu Georga Preidlera, zapleteného do dopingovej aféry, obvinil prokurátor z účasti na podvodných aktivitách. Uviedla to agentúra DPA s odvolaním sa na informácie, ktoré získal v stredu denník Salzburger nachrichten.Obvinenie súvisí práve s použitím krvného dopingu pred Giro d'Italia v roku 2017. Peidler priznal, že si nechal odobrať krv, tvrdil však, že si ju nenechal dať späť. I preto sa odvolal voči rozhodnutiu Rakúskej antidopingovej agentúry, ktorá mu udelila trest do roku 2023.Preidler, člen tímu Groupama-FDJ, sa do pozornosti vyšetrujúcich orgánov dostal v súvislosti s raziami, ktoré sa na konci tohtoročnej zimnej sezóny uskutočnili aj v dejisku majstrovstiev sveta v severských lyžiarskych disciplínach v rakúskom Seefelde.Vyšetrovanie medzinárodnej dopingovej siete, za ktorou má stáť nemecký lekár Mark Schmidt, sa týka 21 športovcov z ôsmich krajín a piatich športových disciplín.