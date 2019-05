Rakúšania sa lúčia s A-kategóriou MS, Taliani sa v nej udržali

Radosť hokejistov Talianska po jednom z gólov v rakúskej sieti. Foto: TASR/AP Radosť hokejistov Talianska po jednom z gólov v rakúskej sieti. Foto: TASR/AP

B-skupina (Bratislava):

Rakúsko - Taliansko 3:4 po predĺžení a nájazdovom rozstrele (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 12. Ganahl (Unterweger), 17. M. Raffl (Hofer, Unterweger), 42. M. Raffl (Hofer) - 10. Bardaro (Trivellato), 35. S. Kostner (Miceli), 39. Rosa (Ramoser), rozhodujúci nájazd McMonagle. Rozhodovali: Hribik (ČR), Tuffts (USA) - Lazarev (Rus.), Ondráček (ČR), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 9085 divákov.



Rakúsko: Herzog - Pallestrang, Heinrich, Unterweger, Schumnig, Strong, Schlacher, Peter – T. Raffl, Herburger, Schneider - Hofer, Komarek, M. Raffl - Haudum, Rauchenwald, Zwerger - Ganahl, Hundertpfund, Obrist



Taliansko: Bernard - Hofer, Trivellato, McMonagle, Helfer, Zanatta, Tauferer, Marchetti, Pavlů – Traversa, Andergassen, Gander - Bardaro, Miceli, S. Kostner - Insam, Rosa, Ramoser - Hochkofler, Lambacher, Deluca.

Tabuľka B-skupiny:



1. Rusko 6 6 0 0 0 29:3 18*

2. Česko 6 5 0 0 1 34:10 15*

3. Švédsko 6 5 0 0 1 37:14 15*

4. Švajčiarsko 6 4 0 0 2 23:9 12*

-------------------------------------------

5. Lotyšsko 6 2 0 0 4 17:19 6

6. Nórsko 6 2 0 0 4 18:29 6

7. Taliansko 7 0 1 0 6 5:48 2

-------------------------------------------

8. Rakúsko 7 0 0 1 6 9:40 1**



* - istý postup do štvrťfinále

** - vypadnutie z A-kategórie

Bratislava 20. mája (TASR) - Rakúski hokejisti prehrali v pondelok na 83. MS s Talianskom 3:4 po nájazdovom rozstrele a opúšťajú A-kategóriu šampionátov.V tabuľke B-skupiny skončili s jediným bodom poslední tesne za svojím priamym rivalom o záchranu. Do nižšej úrovne spadli spolu s Francúzmi, ktorí neuspeli v košickej A-skupine.Priamy súboj o záchranu v podaní dvoch jasne najslabších tímov mal v prvej časti dobré tempo. Talianom sa podarilo otvoriť skóre iba druhým gólom na turnaji a prvým hokejkou. Aj za stavu 1:1 mohli ísť do vedenia, Ramoser však sólo nevyužil a Michael Raffl v kontre dostal do vedenia Rakúšanov.Najvýraznejší hráč Rakúska potom na začiatku tretej časti vyrovnal na 3:3 po tom, ako Taliani v druhej tretine vyťažili z piatich striel dva góly.Blížiacim sa záverom zápasu pôsobili živšie ako Rakúšania, ktorých zväzoval herný kŕč a nervozita. Zbytočný faul Pallestranga v útočnom pásme dožičil presilovku súperovi, ale zápas išiel do predĺženia.V ňom mali oba mužstvá šancu rozhodnúť, Rakúšania viac, lebo v hre troch na troch jasne korčuliarski dominovali. V rozhodujúcich nájazdoch padlo 5 gólov zo 14 možných, rozhodol obranca Sean McMonagle.