Rakúšania sa priblížili k postupu do štvrťfinále MS v hokeji, Fínov porazili prvýkrát z osemnástich vzájomných zápasov (video)

17.5.2024 (SITA.sk) - Rakúska hokejová reprezentácia zrejme chce totálne vyvrátiť tvrdenia expertov, že o postupujúcich do štvrťfinále z pražskej A-skupiny majstrovstiev sveta je už vopred rozhodnuté.Po úspešnej stíhacej jazde proti Kanade, keď sa z 1:6 Rakúšania dotiahli na 6:6 a podľahli 6:7 až v predĺžení, tentoraz spôsobili divákom v O2 Aréne ešte väčší šok. Gólom desatinu sekundy pred koncom tretej tretiny zdolali Fínov 3:2 a v tabuľke sa na tri body priblížili práve Fínom, ktorým patrí priebežne postupová štvrtá priečka.Podľa IIHF ide o prvé víťazstvo Rakúska nad Fínskom v osemnástom meraní síl na úrovni hokejových reprezentácií oboch krajín. Dosiaľ boli najlepšími výsledkami Rakúšanov dve remízy, z toho jedna 3:3 na MS 2000 v ruskom Petrohrade.Fíni viedli v Prahe nad Rakúšanmi po prvej tretine 2:0, po druhej už len 2:1, ale v tretej sa outsiderovi podaril dokonalý obrat. Postarali sa o to gólmi Thimo Nickl a Benjamin Baumgartner. Práve útočník švajčiarskeho Bernu Baumgartner v poslednej sekunde tretej tretiny dovŕšil senzáciu na úkor úradujúcich olympijských víťazov a majstrov sveta spred dvoch rokov.„Je to vždy výnimočné, keď o zápase rozhodne posledná strela. V prvej tretine sme Fínom nestíhali, v druhej sme sa zlepšili a najlepšie sme odohrali tretiu. Víťazný gól bol odmena za našu neutíchajúcu snahu," vyhlásil rakúsky tréner Roger Bader podľa ORF.Strelec víťazného gólu Benjamin Baumgartner opísal, aké muky prežíval po zaznení sirény, ktorá ukončila tretiu tretinu. „Hneď po strelení gólu som začul sirénu a potom sa len čakalo. Spoluhráči mi hneď vraveli, že gól bude uznaný, ale aj tak to bolo najdlhších 30 sekúnd v mojom živote. Teším sa veľmi, že sa nám to podarilo," povedal 24-ročný útočník, ktorý predtým strelil gól aj Kanaďanom a Švajčiarom.Rakúšania po prvej hladkej prehre s Dánmi (1:5) v ďalších troch zápasoch na MS v Prahe proti vysokým favoritom Švajčiarom (5:6), Kanaďanom (6:7 pp) a Fínom (3:2) odohrali zakaždým vyrovnané partie a získali v nich 4 body. Senzáciám v ich podaní nemusí byť koniec, v piatok od 20.20 h však na nich čakajú domáci Česi.„Prišli sme na to, že aj keď prehrávame 0:2 a poctivo hráme svoj hokej striedanie za striedaním, vieme dostať súperov pod tlak a strieľať góly. Zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. V tíme vládne prajná atmosféra a tímový duch. Toto všetko nás posúva vpred," uviedol obranca Berndt Wolf podľa ORF.