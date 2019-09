Rakúska armáda potrebuje naliehavo miliardy navyše, konštatujú experti

Rakúski vojaci, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 17. septembra (TASR) - Rakúska armáda trpí výrazným nedostatkom financií, pre ktorý nedokáže v súčasnosti plniť obranné úlohy v celom rozsahu. Vyplýva to z podrobnej správy armádnych expertov, ktorú zverejnili v utorok a o ktorej informovala tlačová agentúra DPA.Dokument odporúča vláde zvyšovať ozbrojeným silám rozpočet do roku 2030 na viac než dvojnásobok, v krátkodobom výhľade by malo ísť o nárast zo súčasných 2,2 miliardy na 3,1 miliardy eur ročne. Podľa autorov je cieľom finančný rámec zodpovedajúci jednému percentu hrubého domáceho produktu Rakúska, čo by malo byť v uvedenom roku zhruba 5,62 miliardy eur. Okrem toho však vyjadrujú potrebu investícií v hodnote vyše 16 miliárd eur." povedal pri predstavovaní správy rakúsky minister obrany Thomas Starlinger. "," dodal.Rakúska armáda zápasí podľa DPA aj s nedostatkom personálu. Národná bezpečnostná stratégia ráta s počtom 55.000 vojakov a podľa zverejnenej správy je potrebné v súlade s týmto cieľom prijať 24.000 profesionálnych vojakov a civilných zamestnancov. Autori menujú ako jedno z potrebných opatrení aj opätovné zavedenie osemmesačnej základnej vojenskej služby. Tá v súčasnosti v Rakúsku trvá šesť mesiacov.