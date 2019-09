Rakúska divízia britskej skupiny Thomas Cook ide do likvidácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/Londýn 26. septembra (TASR) - Rakúska divízia britskej skupiny Thomas Cook končí. Spoločnosť ide do konkurzu, keďže jej sanácia sa zdá nemožná.Thomas Cook Austria AG, ktorá je treťou najväčšou cestovnou kanceláriou v Rakúsku, podala v stredu (25. 9.) popoludní na viedenskom obchodnom súde insolvenčný návrh. Sanácia sa zdá nemožná.uviedol vo štvrtok zväz na ochranu veriteľov AKV.Celý majetok firmy má ísť do likvidácie. "" uviedol zväz AKV.Problém zrejme je, že rakúska divízia prevzala vysoké záruky za ďalšie spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny Thomas Cook. V poslednej súvahe Thomas Cook Austria sa podľa AKV na rok 2018 uvádzajú záväzky vo výške 36 miliónov eur. Medzi aktíva patria predovšetkým pohľadávky voči previazaným spoločnostiam koncernu, proti ktorým však rovnako stoja záväzky a záruky.uviedol zväz AKV. Hovorí sa o 15.000 veriteľoch, väčšina z nich sú zahraniční hotelieri.Rakúska firma Thomas Cook Austria je stopercentnou dcérou nemeckej divízie Thomas Cook Touristik GmbH so sídlom v Oberurseli, ktorá v stredu takisto podala insolvenčný návrh. Nemecká divízia sa však snaží o sanáciu a pokračovanie.Pod rakúsku Thomas Cook Austria patria tiež operácie skupiny na Slovensku a v Maďarsku. V slovenskej Neckermann Slovakia, s. r. o., podľa AKV vlastní rakúska divízia 60 % a v maďarskej N-U-R Neckermann Utazas Szolgaltato 100 %.