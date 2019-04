Rakúska kandidátka do EP je za povinné označenie spracovaných potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Brusel 8. apríla (TASR) - Hlavná kandidátka rakúskych ľudovcov za Roľnícky zväz Simona Schmiedtbauerová vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) pokladá za hlavnú tému povinné celoeurópske označovanie pôvodu spracovaných potravín. Spotrebitelia by tak mali dostávať viac informácií a mohli by sa rozhodnúť, či si chcú daný tovar kúpiť. Schmiedtbauerová to uviedla v pondelok vo Viedni.Šéf ľudoveckého Roľníckeho zväzu Georg Strasser na spoločnej tlačovej konferencii upozornil na dovoz hydiny z Ukrajiny, kde sa nedodržujú štandardy EÚ na jej chov. Žiadal zastavenie tohto dovozu. Úvermi z krajín EÚ sa roky dováža kuracina ukrajinského oligarchu Jurija Kosjuka do spoločenstva. Pri porcovaní zvierat zostáva kosť na prsiach. V závodoch MHP na Slovensku a v Holandsku sa kosť odstraňuje. Potom sa prsia predávajú akoby boli pôvodom z EÚ.