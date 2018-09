Rakúski lídri odmietli obmedzovanie komunikácie polície s médiami

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň/New York 25. septembra (TASR) - Rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ako aj prezident Alexander Van der Bellen kritizovali v utorok postup ministerstva vnútra vo Viedni, ktoré podľa uniknutého e-mailu odporúča polícii obmedziť na minimum komunikáciu s médiami prinášajúcimispravodajstvo z danej oblasti. O najnovšom škandále v rakúskej vláde informovali v utorok agentúry APA, DPA i AP.Podľa vyjadrenia Kurza, ktorý odcestoval do New Yorku na všeobecnú rozpravu Valného zhromaždenia OSN,dodal šéf rakúskej vlády a konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) vo svojom odkaze, adresovanom ministrovi vnútra Herbertovi Kicklovi z koaličnej pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ). Kurz však vypracovanie novej smernice rezortom vnútra a úsilie o korektnú spoluprácu so všetkými médiami považuje za správne.V podobnom duchu sa vyjadril aj prezident Van der Bellen, nachádzajúci sa takisto v New Yorku.upozornila hlava štátu s tým, že každé médium by malo mať zo strany verejných orgánov zaručený rovnocenný, slobodný prístup k informáciám.Van der Bellen privítal stanovisko Kurza, ktorý považuje obmedzenia slobody tlače za neprijateľné. Zároveň pripomenul, že vládne a verejné inštitúcie majú vysokú mieru zodpovednosti za nezávislosť žurnalistiky.Rakúske denníky Der Standard a Kurier v pondelok večer uviedli, že získali interný e-mail adresovaný krajinským policajným riaditeľstvám, v ktorom jeden z hovorcov ministerstva vnútra varuje pred určitými médiami vrátane uvedených periodík. Tie podľa neho prinášajú. Vzhľadom na to "si dovoľuje navrhnúť obmedzenie komunikácie s týmito médiami na tú najnutnejšiu (zákonom určenú) mieru".Podľa agentúry DPA je toto odporúčanie prejavom zložitého vzťahu ministra vnútra Kickla s médiami. Zväz rakúskych novinárov hovorí v tejto súvislosti o, zatiaľ čo spolupredseda Zelených v Európskom parlamente označil zaŠéfka rakúskej pobočky organizácie Reportéri bez hraníc Rubina Möhringová dokonca vyzvala Kickla na odstúpenie z funkcie.Samotné ministerstvo však argumentuje, že interný e-mail neobsahoval konkrétne pokyny a minister Kickl ho ani nedostal. Avizovalo zároveň skoré vypracovanie nových pravidielv tomto rezorte.