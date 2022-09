Rakúsko bude nasledovať kroky Česka a zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom

28.9.2022 - Rakúsko od polnoci zo stredy na štvrtok zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskou republikou. Pre tlačovú agentúru APA to v stredu ráno povedal hovorca rakúskeho ministra vnútra Gerharda Karnera.Česká vláda v pondelok - z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie - schválila nariadenie o dočasnom zavedení kontrol na štátnej hranici so Slovenskom. Platiť začne o polnoci zo stredy na štvrtok. Nariadenie je v prvej fáze schválené na desať dní, potom česká vláda rozhodne o možnom predĺžení.Šéf rakúskeho rezortu vnútra Karner v stredu v relácii "Journal um Acht" rozhlasovej stanice Ö1 priblížil, že Rakúsko zavedie kontroly na hraniciach so SR taktiež z dôvodu zvýšenej nelegálnej migrácie."Je nevyhnutné zareagovať skôr, než zareagujú prevádzači," povedal Karner. Ako ďalej uviedol, väčšina nelegálnych migrantov prichádza do Rakúska cez hranice s Maďarskom.Rakúski policajti budú podľa jeho slov kontrolovať predovšetkým dodávky a väčšie vozidlá, pri ktorých hrozí väčšie riziko prepravy nelegálnych migrantov.