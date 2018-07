Rakúsko bude počas predsedníctva v EÚ hľadať kompromis pri copyrighte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 4. júla (TASR) - Rakúske predsedníctvo v Rade EÚ sa pokúsi naplniť postaveniepri hľadaní kompromisu medzi členskými štátmi Únie o konečnom znení legislatívy upravujúcej predpisy EÚ v oblasti autorského práva.Pred delegáciou európskych novinárov to v stredu vo Viedni uviedli rakúska ministerka pre digitálne a ekonomické záležitosti Margarete Schramböcková a minister pre dopravu, inovácie a technológie Norbert Hofer.Obaja ministri v rámci prezentácie priorít začínajúceho sa rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ odpovedali na otázky novinárov. Pri otázke, ako sa Rakúsko na čele EÚ zachová pri hľadaní spoločnej pozície členských krajín EÚ k tzv. smernici o copyrighte, obaja upozornili, že ide o citlivú otázku, ktorá si vyžaduje dostatok času na rokovania.uviedol Hofer. Priznal, že treba vyhradiť dostatok času, aby bolo možné nájsť potrebnú kompromisnú dohodu.Aj Schramböcková skonštatovala, že to bude dlhý proces, a dodala, že rakúske predsedníctvo bude hľadať názorový prienik a má záujemnázory všetkých strán zapojených do procesu, ktorý pokrýva smernica o copyrighte.Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú vo štvrtok (5.7.) hlasovať o zámere začať rokovania s členskými štátmi o konečnom znení smernice o copyrighte. Pozíciu EP k smernici predloženej Európskou komisiou pripravil Výbor pre právne záležitosti (JURI). Uvádza sa v ňom, že nové obmedzenia šírenia obsahu by mali byť zlučiteľné so zásadami slobody prejavu na internete. Z navrhovaného rámca ochrany autorských práv by malo byť vylúčené napríklad prispievanie do internetových encyklopédií nekomerčného charakteru.Členské štáty zatiaľ spoločné stanovisko k tejto smernici neprijali, rokovacia pozícia bola dosiahnutá len na úrovni veľvyslancov (COREPER).(spravodajca TASR Jaromír Novak)