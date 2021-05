Rakúsko, Česko a Slovinsko podporili vstup Severného Macedónska a Albánska do Únie

Bulhari blokujú Severné Macedónsko

Skopje a Atény urovnali spor

Rôzne štádiá rozhovorov

23.5.2021 (Webnoviny.sk) - Ministri zahraničia Rakúska, Českej republiky a Slovinska v sobotu vyjadrili jednohlasnú podporu pre začatie prístupových rozhovorov Európskej únie (EÚ) s Albánskom a Severným Macedónskom.Bilaterálne problémy by podľa nich nemali blokovať rozšírenie únie o krajiny západného Balkánu.Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg a jeho rezortní kolegovia Jakub Kulhánek z Česka a Anže Logar zo Slovinska v sobotu pricestovali do severomacedónskej metropoly Skopje, aby krajine ponúkli podporu pre rokovania o vstupe do EÚ naplánované na jún. Ministri v nedeľu plánujú navštíviť aj Albánsko.Bulharsko vlani zamietlo schváliť rámec rokovaní o členstve v EÚ pre Severné Macedónsko, čím efektívne zablokovalo oficiálny štart prístupových rozhovorov.Sofia požaduje, aby Severné Macedónsko ukončilo údajnú protibulharskú rétoriku a formálne potvrdilo, že jeho jazyk má bulharské korene.Vláda v Skopje však kontruje, že o macedónskej identite a jazyku sa nebude diskutovať. Bulharsko v piatok vylúčilo možné prelomenie svojho veta súvisiaceho s prístupovými rozhovormi.Kulhánek v sobotu povedal, že „nie je fér“, aby jeden členský štát EÚ podmienil rozširovací proces na základe bilaterálneho sporu. „Toto je rozhodujúce obdobie a nemôžeme dovoliť, aby to uviazlo na takýchto požiadavkách,“ skonštatoval.Severné Macedónsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2004 a o rok neskôr dostalo kladné stanovisko Európskej komisie.Po tom, čo Skopje a Atény urovnali takmer tri desaťročia trvajúci spor o názov Macedónsko premenovaním na Severné Macedónsko, lídri eurobloku súhlasili s formálnymi prístupovými rokovaniami s Albánskom a Severným Macedónskom.Západobalkánske krajiny sú v rôznych štádiách prístupových rozhovorov s EÚ. Srbsko a Čierna Hora už začali rokovať o niektorých kapitolách ich dohôd o členstve.Kosovo a Bosna a Hercegovina podpísali Dohodu o stabilizácii a pridružení, čo je prvý krok smerom k členstvu.