Rakúsko chce, aby vojaci štátov EÚ pomáhali Frontexu strážiť hranice

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 10. júla (TASR) - Vojaci z armád členských štátov Európskej únie by mohli byť vysielaní na hranice Únie na podporu zložiek Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). S odvolaním sa na vyhlásenie rakúskej armády o tom informovala agentúra DPA.Predbežný plán toho, ako by mohli vojaci pomôcť Frontexu pri zastavovaní prichádzajúcich migrantov, predložili v utorok vo Viedni novinárom rakúsky minister obrany Mario Kunasek a minister vnútra Herbert Kickl.Plán tiež predpokladá nasadenie vojakov EÚ na územiach mimo hraníc Únie, ako je severná Afrika. Na hraniciach môžu doplniť príslušníkov Frontexu, pokiaľ nedosiahnu plánovaný počet 10.000.Kunasek by mal zmienený návrh v celku predložiť koncom augusta na neformálnom zasadnutí ministrov obrany EÚ, ktorému bude počas prebiehajúceho predsedníctva Rakúska v Rade EÚ predsedať.Niekoľko stoviek vojakov pomáha od roku 2016 rakúskym policajtom pri strážení štátnych hraníc so Slovinskom, Maďarskom a Talianskom.