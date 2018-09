Rakúsko chce dať pasy obyvateľom Juhu Tirolska, Taliansko je pobúrené

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 8. septembra (TASR) - Taliansko pobúrili plány rakúskej pravicovej vlády na priznanie dvojakého občianstva príslušníkom nemecky hovoriacej menšiny v severotalianskom regióne Južné Tirolsko. Jeden z ministrov talianskej vlády to v sobotu označil za provokáciu a nepriateľský krok, informovala agentúra DPA.Rakúsky kancelár Sebastian Kurz ešte koncom minulého roka ubezpečoval, že Viedeň ohľadne dvojakého občianstva pre obyvateľov Južného Tirolska nebude podnikať žiadnu jednostrannú iniciatívu. Sľuboval tiež, že rakúska strana akýkoľvek krok v tejto citlivej oblasti dôkladne prerokuje s Rímom.Južné Tirolsko susedí s Rakúskom, ktorého súčasťou bolo až do konca prvej svetovej vojny. Väčšina tamojších obyvateľov hovorí dialektmi nemčiny a mnohí z nich sa podľa DPA stále necítia byť Talianmi. V súčasnosti väčšina historického regiónu Južné Tirolsko patrí do talianskej autonómnej oblasti Tridentsko-Horná Adiža.Ponuku možnosti dvojakého rakúsko-talianskeho občianstva by bolo treba považovať zabez akýchkoľvek praktických výhod. Rakúsko aj Taliansko sú totiž členskými krajinami Európskej únie, vyhlásil taliansky minister pre vzťahy s parlamentom Riccardo Fraccaro z vládneho Hnutia piatich hviezd.zdôraznil Fraccaro. Rakúske plány na ponúknutie dvojakého občianstva sú podľa nehokrokom, ktorý je načasovaný pred lokálnymi voľbami v Južnom Tirolsku vypísanými na 21. októbra. Rakúsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou Európskej únie.Talianske ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že rakúska vláda vytvorila komisiu, ktorá skúma návrh zákona na poskytnutie rakúskeho občianstva obyvateľom Južného Tirolska.