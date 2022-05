Rakúsko hlási prvý prípad opičích kiahní

Rakúsko zaznamenalo prvý prípad opičích kiahní v Krajine. Ide o 35-ročného muža, ktorého v nedeľu previezli do nemocnice vo viedenskom obvode Favoriten. TASR informácie prevzala od agentúry APA a televízie ORF.





"(Pacient) je zatiaľ v poriadku. Jeho stav je stabilizovaný. Má vyrážky a mierne príznaky chrípky," uviedla hovorkyňa Viedenského zdravotného združenia (WiGev) Nina Brennerová-Küngová.Ošetrujúci lekár Christoph Wenisch v pondelkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Ö3 spresnil, že "pacient má dobrú náladu a chcel by ísť domov. Povedali sme mu však, že teraz to nie je vhodné, pretože musí byť ešte nejaký čas izolovaný". Wenisch dodal, že osoby, s ktorými bol v úzkom kontakte, boli preventívne zaočkované proti kiahňam.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súčasnosti vypracúva usmernenia na obmedzenie šírenia opičích kiahní. Existuje obava, že počet prípadov môže v letných mesiacoch naďalej stúpať. WHO predpokladá, že prepuknutie šírenia tohto ochorenia bolo vyvolané sexuálnym kontaktom. Susan Hopkinsová z britského Úradu pre zdravotnú bezpečnosť (UKHSA) predpokladá, že opičie kiahne sa šíria najmä v komunitách LGBTI.