Rakúsko je pripravené na opatrenia v záujme ochrany južných hraníc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Berlín 3. júla (TASR) - Po urovnaní nemeckého sporu o azylovú politiku a plánované zriaďovanie tranzitných centier na hranici s Rakúskom pripravuje rakúska spolková vláda opatrenia na ochranu svojich južných hraníc. Podľa agentúry APA to v utorok spoločne vyhlásili rakúsky kancelár Sebastian Kurz, vicekancelár Heinz-Christian Strache a minister vnútra Herbert Kickl.Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok súhlasila so zriadením tzv. tranzitných zón na hranici s Rakúskom, odkiaľ budú vracaní migranti registrovaní inde v Európskej únii. V týchto uzavretých centrách v Bavorsku by mali byť umiestnení žiadatelia o azyl, ktorých žiadosti budú posudzované v zrýchlenom konaní. Migranti tranzitné zóny až do ukončenia konania nebudú smieť opustiť.Rakúsko v reakcii na túto dohodu očakáva rýchle objasnenie pozície nemeckej vlády. Spolková vláda vo Viedni je podľa Kurza, Stracheho a Kickla pripravená na všetky scenáre.uvádza sa v spoločnom vyhlásení.uviedli rakúski predstavitelia.